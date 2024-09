Jaecoo J5: in arrivo il nuovo SUV off-road

L’attesa cresce per il debutto del Jaecoo J5, il primo SUV off-road di Omoda & Jaecoo pensato per i giovani. Il debutto ufficiale è previsto per ottobre, quando verranno finalmente svelati tutti i dettagli.

Le foto trapelate offrono un primo sguardo al design esterno del Jaecoo J5, che si distingue per le linee squadrate e il profilo robusto, tipici del marchio. Questo SUV incarna perfettamente lo stile “duro e puro” del brand, con un’estetica che esprime potenza e solidità. Rispetto al modello J7 della stessa serie, il J5 mantiene lo stesso linguaggio di design, ma con elementi unici che lo differenziano. Tra questi, spicca il gruppo ottico anteriore, caratterizzato da un design semplice e compatto che segue armoniosamente le linee della carrozzeria, conferendo al veicolo un aspetto moderno e coeso.

Anche la parte posteriore, ancora parzialmente nascosta da camuffature, suggerisce una grande attenzione al dettaglio. Le luci posteriori, discrete ma efficaci, insieme al tergicristallo nascosto nella linea di cintura, contribuiscono a un look pulito e contemporaneo, esaltando l’eleganza delle forme. Di notte, i fari posteriori creano una firma luminosa distintiva, in perfetta sintonia con il design anteriore, migliorando l’impatto visivo complessivo del veicolo. Questo stile riflette l’estetica “Origin of Nature” a cui il marchio Jaecoo si ispira, enfatizzando la naturalezza e l’armonia delle forme.

Oltre al design, il Jaecoo J5 promette prestazioni dinamiche all’altezza delle aspettative. Il video del test su strada, che mostra il SUV impegnato su un percorso sabbioso e dissestato, ha evidenziato l’ottima maneggevolezza e stabilità del veicolo, elementi fondamentali per un SUV destinato all’off-road. Sebbene non siano ancora disponibili dettagli precisi sul sistema di propulsione, le immagini del sistema di scarico suggeriscono che il J5 beneficerà del know-how tecnico avanzato di Jaecoo. Ci si aspetta quindi un motore altamente efficiente, supportato da un sistema di gestione dell’energia intelligente e da una strategia di distribuzione della potenza ottimizzata.

L’attenzione intorno a Jaecoo J5 continua a crescere in vista del debutto ufficiale, previsto per ottobre durante l’Omoda & Jaecoo International User Summit.