Richard Hammond ha rimesso a nuovo una bellissima Jaguar XK150

Richard Hammond ha ridato vita a una meravigliosa Jaguar XK150 del 1957 lavorando insieme al team del suo nuovo programma tv.

Prossimo all’inizio del suo nuovo show “The Smallest Cog” su Discovery+, per promuoverlo e far vedere ai fan di cosa si tratterà Richard Hammond ha completamente restaurato una Jaguar Xk150, l’ultima della celebre serie XK e che ha poi anticipato la ben più nota Jaguar E-Type.

Il progetto di restauro è durato più di un anno, durante tutta la pandemia, ed è stato sintetizzato dal conduttore di The Grand Tour in un video pubblicato sul canale YouTube “DriveTribe”, condiviso con i colleghi e amici Jeremy Clarkson e James May.

Un lavoro di squadra

Hammond ha lavorato con il suo team, composto da Neil e Anthony Greenhouse (padre e figlio), i quali saranno co-protagonisti nel suo programma.

L’operazione è andata piuttosto bene. L’estetica è molto simile a quella originale, tranne alcune aggiunte e, al contrario, alcune omissioni volute dal conduttore inglese. La vettura è nel suo colore originale Dove Grey, ma Hammond ha voluto togliere i paraurti sia anteriore che posteriore per darle un aspetto un po’ più incattivito, sportivo. Inoltre, voleva che fosse “una specie di auto da rally”. Aggiunte di Hammond sono anche un cinturino sul cofano, e due sul retro, insieme a nuove feritoie.

Il motore è sempre un sei cilindri in linea, che Hammond e i Greenhouse hanno ricostruito. Nuovi invece sono il differenziale a slittamento limitato, e i freni, che sono stati migliorati. Nuova è anche la trasmissione, anche se il conduttore ha dichiarato che potrebbe tornare al cambio Moss originale.

Infine, i tre hanno messo ammortizzatori e molle nuovi. Mancano ancora gli ultimi ritocchi, che saranno operati nelle prossime settimane. Ma per il resto, non possiamo che dire: ottimo lavoro!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!