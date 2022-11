Jay Leno gravemente ustionato al volto da un incendio nel suo Garage

Jay Leno è stato ricoverato in ospedale dopo aver riportato gravi ustioni al volto a seguito di un incendio di una delle sue automobili.

“Ho riportato gravi ustioni a causa di un incendio di benzina. Sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi”, è questa la dichiarazione ufficiale popolare comico e conduttore televisivo americano.

Secondo quanto appreso, Jay si trovava nel proprio garage di Burbank dove custodisce la sua mitica collezione, che conta circa 180 auto e 160 moto per un valore complessivo superiore ai 50 milioni di dollari. A quanto pare, una di esse ha preso fuoco per ragioni che sono ancora da stabilire.

Le ustioni avrebbero interessato il lato sinistro del viso di Jay, anche se fortunatamente non sono penetrate nell’occhio o nell’orecchio. Leno è stato immediatamente portato in ambulanza nel reparto ustionati del Grossman Burn Center, dove si trova tuttora. Non si conoscono nello specifico le sue condizioni, ma sono stati tali da dover essere ricoverato.

“È di buon umore ed è commosso da tutte le richieste di informazioni sulle sue condizioni e dagli auguri”, si legge nel comunicato.

Il garage, rinomato tra gli appassionati di automobili per i restauri di auto e moto, è la sede di due programmi intitolati Jay Leno’s Garage con episodi settimanali sul canale YouTube da 3,4 milioni di abbonati ed un altro sulla CNBC con protagoniste le star americane e le loro automobili.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.