La novità Jeep Avenger è il SUV elettrico che costerà meno della Renegade, ovvero meno di 30.000 euro grazie agli incentivi. E, solo per Italia e Spagna, ci sarà la disponibilità di una versione endotermica.

Jeep Avenger è stato progettata per le strade europee, con un design accattivante e che fa sembrare il SUV più grande rispetto ai suoi 4,08 metri di lunghezza. Nuovo il frontale, con una mascherina “di bellezza” che riporta i sette rettangoli iconici del marchio americano e i sottili fari a led. La linea di cintura alta rende più muscolosa la linea, accentuata anche dai cerchi da 18″ con grandi passaruota.

Non solo, perchè il modello elettrico permette di avere un passo più ampio, e quindi più spazio a bordo. Il bagagliaio offre una capacità di 380 litri ed una soglia di carico a 720 mm di altezza dal suolo. All’interno lo schermo centrale per l’infotaiment da 10,25″ Uconnect e la strumentazione digitale da 7″o 10,25″.

Potenza, autonomia e tempi di ricarica della Jeep Avenger

Jeep Avenger è dotata di motore da 115 kW e 260 Nm con trazione anteriore. Le batterie da 54 kWh sono costituite da 12 moduli e 102 celle. L’autonomia massima è di 392 km nel ciclo Wltp con un consumo di 15,9 kWh/100 km, ma arriva fino a 550 km nella guida cittadina.

Per quanto riguarda la ricarica, con le colonnine a ricarica rapida da 100 kW è possibile passare dal 20 all’80’% della carica in 24 minuti. Si parla quindi di circa 30 km di autonomia recuperata ogni 3 minuti. Con la ricarica da 11 kW impiega servono invece circa 5,5 ore per la carica completa.

Sistemi elettronici di sicurezza e ADAS

Sulla Jeep Avenger sono offerti di serie l’Hill Descent Control ed il Selec-Terrain. Sono presenti i sistemi per la guida autonoma di livello 2, quindi tra gli altri segnaliamo Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’Adaptive Cruise Control, il Lane Centering, il Traffic Jam Assist, il Traffic Sign Recognition, il Drowsy Driver Alert, il Blind Spot Monitoring ed il Lane Keeping Assist.

C’è anche la versione a benzina

Un plauso anche alla scelta di offrire anche un motore turbo benzina, dedicati ad Italia e Spagna. Tutti gli altri Paesi dovranno “accontentarsi” della versione elettrica. Il motore della Edition 1 dovrebbe essere un 1.2 turbo da 100 cv.

