Jeremy Clarkson è finito in ospedale dopo essersi tagliato un dito mentre preparava delle patatine da vendere in fattoria

La scorsa settimana, il celebre conduttore inglese Jeremy Clarkson è stato ricoverato in ospedale dopo che, in cucina, si è tagliato accidentalmente metà del pollice. Fin da subito le autorità competenti lo avevano avvertito che avrebbe potuto perderne l’uso se non avesse cercato un aiuto medico, e ora si dice contento di averlo fatto perché si è reso conto di quanto sia fondamentale.

È lui stesso a informare i fan, tramite la sua rubrica sul Times, di quello che è successo, e tra l’altro ha pubblicato una foto del suo dito insanguinato avvolto nella garza.

L’incidente culinario di Jeremy Clarkson

“C’erano tante notizie da digerire la settimana scorsa, ma tutto ciò a cui riuscivo a pensare era l’elenco apparentemente infinito di cose che non posso fare senza un pollice destro funzionante. Non posso usare le forbici per estrarre un tampone per il COVID dalla confezione. Non posso allacciarmi i pantaloni coi bottoni. Non posso aprire una porta. Non posso firmare col mio nome e non riesco nemmeno a pulirmi il sedere” ha scritto Jeremy sul Times, aggiungendo quanto gli fa male il pollice leso.

Ma cosa è successo? Pare che Clarkson si stesse esercitando a preparare patatine al peperoncino con Lisa Hogan, la sua compagna e co-protagonista in Clarkson’s Farm, che poi poteva vendere nel negozio della sua Diddly Squat Farm. Usando una macchina speciale, chiamata “Mandolino”, Jeremy ha spiegato che “Ci si fa scivolare la patata e la lama affilata come un rasoio prende una fetta dal fondo. Poi lo fai scorrere di nuovo e ne prende un’altra. E continui a farlo, con molto vigore, finché alla fine il tuo pollice è sulla lama, che ne prende una fetta. Una grande fetta. Una fetta di dimensioni croccanti”.