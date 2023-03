Kia Brick To The Future: la EV6 realizzata in mattoncini Lego

Kia Brick To The Future è una iniziativa speciale con cui Kia celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico che accenna alle infinite forme che possiamo costruire con la nostra immaginazione: il mattoncino Lego. Così come il mattoncino rappresenta l’emblema dell’estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, EV6 per Kia è il simbolo del nuovo percorso in grado di condurre verso una mobilità sempre più sostenibile.

Kia Brick To The Future: il video

Protagonista di Brick To The Future non poteva che essere il crossover EV6. Il primo veicolo nativo elettrico del brand, concreto Ambassador del cambio di paradigma. L’idea di costruire in scala 1:1 con 350 mila mattoncini della Lego il modello più iconico e rivoluzionario di tutti i tempi di Kia, sposa la dimensione emozionale dell’automobile andando ad enfatizzarla e al tempo stesso veicolando il concetto che mattoncino dopo mattoncino si sta costruendo il futuro della mobilità.

Il risultato finale è un’opera molto particolare ed emozionante anche perché sono stati inseriti dettagli originali della grande personalità di Kia EV6 come i gruppi ottici, veri gioielli dalla forte identità, grazie a una firma luminosa ormai iconica, ma anche per le particolari superfici dalle inclinazioni accentuate espressione di raffinato design.

L’opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano. Per EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato 4 mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante, per assicurare la personalità luminosa fortemente caratterizzante di EV6 in ogni circostanza in cui Brick To The Future verrà esposta, enfatizzando ed interpretando al meglio l’unicità del rivoluzionario crossover 100% elettrico.

EV6, primo dei 14 modelli di Kia a trazione 100% elettrica che verranno introdotti sul mercato entro il 2027, verrà a breve affiancata da EV9, un SUV avveniristico sempre a trazione 100% elettrica, che offrirà tre file di sedili e una potente batteria per oltre 500 chilometri di autonomia.

Brick To The Future, dopo la presentazione partirà in tour per i summer EV roadshow, non prima di essere esposta presso l’Headquarter di Kia Italia per poi spostarsi nel centro della prossima Design Week a Milano e poi fare tappa alla Kia Energy House a Roma.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.