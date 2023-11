Kia dimostra sempre di stupire, ed ecco che arriva la nuova versione del Kia Sorento che si presenta sul mercato come una soluzione ideale per le esigenze del moderno stile di vita, offrendo sicurezza e tranquillità in ogni situazione. Disponibile con una configurazione a 7 posti, il Sorento combina un design accattivante e innovativo con una gamma di motorizzazioni efficienti e sostenibili, tra cui le opzioni full hybrid e plug-in hybrid.

Design Esterno e Interno

Il design esterno del nuovo Sorento rispecchia la filosofia Opposites United di Kia, mostrando un equilibrio tra natura e modernità. Con un frontale rinnovato che include fari verticali distintivi e una griglia del radiatore high-tech, il SUV offre un aspetto robusto e premium. Le luci posteriori a LED, connesse da una sottile striscia, e il design del parafango accentuano l’aspetto da SUV pronto a tutto.

Internamente, il Sorento offre un ambiente spazioso con illuminazione interna personalizzabile in 64 colori, display curvo e touch multimodale. I sedili anteriori con funzioni avanzate di comfort, come il riscaldamento e la ventilazione, assicurano una guida piacevole per tutti. Da sottolineare come gli interni presentino opzioni di allestimenti sostenibili, con materiali come pelle sintetica e plastica riciclata.

Il nuovo Sorento offre una scelta di 10 tinte carrozzeria, con tre nuovi colori che includono Volcanic Sand, Interstellar Grey e Cityscape Green.

Motori diesel, ibridi e ibridi plug-in

La versione Plug-in Hybrid del Sorento è equipaggiata con un motore turbo benzina 1.6 T-GDI, affiancato da una batteria ad alta capacità da 13,8 kWh. Questa configurazione è abbinata a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) e offre trazione integrale 4WD di serie, bilanciando potenza e sostenibilità.

Per chi preferisce la versione Hybrid, il Sorento offre lo stesso motore 1.6 T-GDI, ma in questo caso accoppiato a una batteria più compatta da 1,49 kWh. Anche in questa variante, il cambio è a sei marce, con la possibilità di scegliere tra trazione anteriore 2WD o trazione integrale 4WD, offrendo flessibilità a seconda delle esigenze di guida.

Infine, per gli amanti del diesel, il Sorento propone un’opzione con motore 2.2, abbinato a un moderno cambio a doppia frizione ad otto rapporti (8DCT). Questa variante è disponibile sia con trazione anteriore che integrale, garantendo robustezza e affidabilità tipiche dei motori diesel.

Tecnologie Avanzate

Il Sorento è equipaggiato con tecnologie di infotainment e sicurezza all’avanguardia. Con doppio schermo panoramico da 12,3 pollici e un head-up display da 10 pollici, offre una guida intuitiva e sicura. La qualità dell’esperienza audio a bordo è assicurata da un sofisticato sistema audio Bose di alta qualità. La connettività avanzata include Kia Connect per una gestione facile e aggiornamenti remoti.

Per quanto riguarda l’accesso e l’avviamento del veicolo, il Sorento offre una smart key tradizionale e, per un ulteriore passo verso l’innovazione, una chiave digitale 2.0. Quest’ultima trasforma lo smartphone in una chiave intelligente, permettendo di sbloccare, avviare e persino condividere l’accesso al veicolo, rendendo l’esperienza di guida più fluida e meno ingombrante. Una delle caratteristiche più innovative è comunque il sistema di autenticazione tramite impronte digitali. Questo permette al conducente non solo di avviare il motore, ma anche di personalizzare e accedere al proprio profilo utente con un semplice tocco.

Il nuovo Sorento è dotato di un pratico caricabatterie wireless per smartphone e ben sei porte USB-C, disposte strategicamente per ogni fila di sedili, assicurando così che tutti i passeggeri possano ricaricare i propri dispositivi facilmente.

Sistemi di sicurezza

Il Sorento integra una vasta gamma di sistemi ADAS, inclusi Highway Drive Assist 2.0, Forward Collision-Avoidance Assist, Evasive Steering Assist, e molto altro, garantendo un’esperienza di guida sicura, serena in ogni situazione.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Kia Sorento sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024, con i dettagli del listino prezzi che verranno comunicati più avanti. Proviamo comunque formulare delle ipotesi sui prezzi della nuova versione. Se la gamma attuale parte da 45.000 € per raggiungere un prezzo di 61.500 €, e considerando l’aggiunta di nuove tecnologie e il miglioramento delle specifiche generali, il modello base potrebbe partire da una cifra intorno ai 47.000 – 49.500 €, mentre i modelli più avanzati potrebbero superare i 65.000 €. Tuttavia, questi numeri sono puramente indicativi e dipenderanno dalle scelte strategiche di Kia e dalle condizioni di mercato al momento del lancio. Di sicuro, come da tradizione Kia, anche il Sorento viene fornito con una garanzia standard di 7 anni o 150.000 chilometri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD