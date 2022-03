La nuova Kia EV9 Concept è pazzesca, parola di chi l’ha vista dal vivo

Abbiamo visto dal vivo la nuova Kia EV9 Concept elettrica, che evolverà in un modello in vendita già nel 2023 anche in Europa.

Ma è davvero una Kia? La domanda potrebbe far cadere dalla sedia tutti i PR della casa automobilistica coreana, ma probabilmente è quello che si sono chiesti tutti la prima volta che hanno visto Kia EV9 Concept. Adesso, senza fare i soliti paragoni, provate a fare mente locale alle prime Kia che avete visto circolare in Italia, e poi guardate questa. In Kia sono impazziti, siamo impazziti noi o questo concept è davvero pazzesco?

Forse tutte e tre, visto che qui i coreani non si sono fatti mancare nulla, con un un design d’avanguardia, un abitacolo futuristico ed un propulsore esclusivamente elettrico ad emissioni zero. Avete presente l’Auto dell’Anno vinta dalla EV6? Ecco, qui siamo solo all’inizio del nuovo corso di Kia, perchè al quartier generale europeo di Francoforte, dove l’abbiamo vista dal vivo, ci hanno promesso che questa EV9 evolverà in un modello che andrà in vendita già nel 2023 anche in Europa.

Le linee esterne sono dirompenti, con dimensioni da ammiraglia: 4.930 mm di lunghezza, una larghezza di 2.055 mm, un’altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm. E’ fin troppo ovvio che la spaziosità sia massima, con interni carattere visionario accentuato dalla dotazione tecnologica all’avanguardia. I sedili sono disposti su tre file, caratterizzando EV9 come un SUV potente, funzionale e pronto all’azione.

Com’è dal vivo?

Concept EV9 stupisce per il suo aspetto futuribile, che sfrutta sicuramente aspetti “scenografici” ma che offre nello stesso tempo tanti spunti sui prossimi modelli della casa coreana. La vista laterale evidenzia proprio questo profilo futuristico e dai tagli netti che gli donano una personalità fortemente distintiva.

I volumi laterali ribassati suggeriscono un impatto visivo forte ed immediato, accentuato dai parafanghi dagli angoli netti situati sulla parte alta del veicolo. Kia EV9 Concept mostra fin dal primo sguardo muscoli possenti, enfatizzati da tagli vivi.

Sul frontale c’è il nuovo Digital Tiger Face, con un frontale in tinta con la carrozzeria. La nuova griglia di Concept EV9 esibisce un intricato display con motivo a nuvola di stelle, che, quando la vettura è parcheggiata, si cela dietro il pannello della carrozzeria. Gli schemi sequenziali creano una “luce di benvenuto” per il conducente e posizionano correttamente le luci durante la guida.

Nella vista posteriore di Kia EV9 Concept è interessante l’andamento triangolare del montante D che funge da punto visivo focale. L’innovativo design del montante D da’ luogo alla inconfondibile firma luminosa Daylight Opening (DLO).

Un sistema di telecamere di nuova generazione sostituisce i convenzionali specchietti retrovisori esterni migliorando ulteriormente l’aerodinamica e, al contempo, la consapevolezza spaziale del guidatore.

La superficie del cofano ospita una serie pannelli solari, rappresentando una fonte di energia supplementare. Forse non basteranno per ricaricare l’auto, ma alla fine potrebbero comunque rivelarsi utili.

I cerchi da 22 pollici dal design poligonale rafforzano l’aspetto geometrico e l’imponente presenza su strada di Concept EV9. Un elemento aerodinamico dal design triangolare regola il flusso d’aria attorno alle ruote, ponendosi in contrasto con la forma circolare degli pneumatici.

Interni wow!

Gli interni sono stati concepiti come una lounge da first class. La geometria è solida, protettiva, l’invito a salire viene immediatamente recepito da chi la osserva. D’altra parte le porte si aprono automaticamente lasciando letteralmente a bocca aperta quando si vede che manca il montante centrale. Un effetto “wow” che ci lascia immaginare alla complessità tecnica di realizzare una vettura con questa caratteristica. Verrà lasciata così anche nel progetto finale? Speriamo di si.

Un display interattivo ultra-wide da 27 pollici è il centro nevralgico per tutte le esigenze di conducente e passeggeri, dai media, al climatizzatore, alle varie funzionalità di comfort. Il volante a scomparsa è stato reinterpretato e inserito nella plancia, perfettamente integrato nello spazio interno per un’esperienza di guida innovativa, oltre ogni confine.

Attenzione all’ambiente, con il pavimento realizzato con materiali derivanti dal riciclo di reti da pesca, con il tessuto dei sedili ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica e di fibre di lana. In tutto l’abitacolo, inoltre, è stato fatto grande uso di pelle vegana, molto più etica e sostenibile rispetto alla pelle convenzionale di derivazione animale.

Ci sono anche tre modalità di configurazione dell’abitacolo

L’interno della Concept EV9 offre tre modalità di configurazione dell’abitacolo che rispondono alle diverse situazioni ed esigenze di viaggio. Active Mode si usa quando Concept EV9 è in movimento, assicurando al conducente e ai passeggeri un’esperienza di guida ottimale a bordo del SUV 100% elettrico.

Pause Mode è la modalità volta a trasformare lo spazio interno per trasformarlo in una first class lounge, offrendo agli occupanti la possibilità di interagire tra loro, godendo della luce che filtra dall’ampio tetto panoramico. I sedili possono essere ruotati per consentire agli occupanti seduti nella prima e nella terza fila di porsi uno di fronte all’altro, mentre i sedili della seconda fila si ripiegano, trasformandosi in tavolini.

Enjoy Mode è la seconda modalità, sempre da usare da fermi, che trasforma l’abitacolo della Kia EV9 Concept in uno spazio ricreativo attraverso la possibilità di ruotare tutte e tre le file di sedili, consentendo a tutti gli occupanti di godere dell’ambiente esterno, con il portellone aperto, comodamente seduti in prima fila.

E non finisce qui…

No, Kia EV9 Concept è un qualcosa creato a tavolino per fare clamore, quanto invece di un percorso fatto di novità che vedremo a breve. Nuovi modelli, nuove motorizzazioni, e chissà cos’altro bolle in pentola che ancora non ci hanno raccontato. Anzi, a dire la verità qualcosa c’è ma non possiamo rivelarla oggi. Continuate a seguirci perché, come si dice in questi casi, ne “vedrete delle belle”!

