Kia EV9 in dirittura di arrivo: ecco come sarà

Con le foto della Kia EV9 impegnata nelle ultime fasi di test, possiamo vedere finalmente il nuovo SUV elettrico in tutto il suo splendore. Ricordiamo che la Kia EV9 sarà presentata nel 2023 e, dopo il lancio, si posizionerà come il modello più grande, costoso e lussuoso della gamma elettrica del marchio coreano.

Annunciato come il SUV più grande della casa, addirittura superiore alla Kia Sorento, la nuova auto elettrica avrà un design che avrà poco o nulla a che fare con il resto dei modelli della gamma coreana. Abbiamo visto la versione concept in anteprima presso la sede europea di Kia a Francoforte, mentre precedenti fotospia dei prototipi camuffati ci mostravano solo piccole sezioni o dettagli della carrozzeria.

Grazie alle nuove immagini scopriamo forme squadrate e proporzioni enormi, con ben 4,93 metri di lunghezza, e tre file di passeggeri che permetteranno un’ottima abitabilità interna.

Kia non vuole che la EV9 passi inosservata, sia per le dimensioni, sia per il suo stile particolare. Il minimalismo estetico della carrozzeria colpisce, soprattutto per le dimensioni ridotte dei fari rispetto alla superficie anteriore. La parte posteriore è l’unica che non possiamo vedere nelle foto, anche se si intuiscono ottiche in posizione verticale.

Al suo interno potranno sedere comodamente fino a sette passeggeri distribuiti su tre file di sedili, grazie a un abitacolo molto ampio. Sono attese tecnologie all’avanguardia, sia per quanto riguarda la connettività che gli assistenti alla guida. Sarà posizionata come l’ammiraglia della casa, il che significa anche un prezzo di vendita elevato.

Ancora una volta Kia si è avvalsa della piattaforma specifica per i veicoli elettrici della casa, l’architettura E-GMP con sistemi di alimentazione a 800 volt. A causa di peso, volume e capacità, l’EV9 dovrà utilizzare motori più potenti e uno schema di batterie di maggiore capacità per poter offrire lunghe distanze di autonomia. Le prime indicazioni indicano autonomie omologate superiori a 500 km.

Come accennato, sono in corso gli ultimi test ai quali si riferiscono le immagini, che si stanno svolgendo presso gli stabilimenti dell’azienda in Corea del Sud, nel centro di ricerca e sviluppo della città di Namyang.

Le date annunciate da KIA indicano che il lancio commerciale della EV9 avverrà nel primo trimestre del 2023, con la presentazione ufficiale che dovrebbe anticipare il lancio.

