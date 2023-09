L’auto più aerodinamica del mondo è la cinese YangWang U6 di BYD

BYD avanti tutta con il marchio premium YangWang, che sta attualmente lavorando alla realizzazione dell’auto più aerodinamica al mondo, la U6, con l’intento di superare il record attualmente detenuto dalla Mercedes EQS. Ricordiamo allora che YangWang ha debuttato sul mercato all’inizio del 2023, con il SUV U8 e la supercar elettrica U9.

Quello che rende la YangWang U6 davvero straordinaria è il suo coefficiente aerodinamico di 0,195, un valore che a quanto pare è davvero il migliore al mondo tra le auto di produzione in serie. L’annuncio ufficiale è stato effettuato durante la Conferenza Accademica Annuale del Comitato di Aerodinamica Automobilistica in Cina, sancendo la designazione “U6” per il modello, quando tutti si aspettavano che la berlina portasse il nome “U7”. Effettivamente di solito la numerazione è progressiva e non si va mai indietro. Pare però che YangWang stia riservando il numero ‘7’ per un modello di livello superiore, che si posizionerà al di sopra della U6 nel portafoglio prodotti.

Durante l’annuncio, BYD ha svelato una foto del profilo dell’auto, facendo appunto riferimento al valore di 0.195 e presentando una classifica delle auto di produzione più aerodinamiche al mondo. La U6 occupa indubbiamente la posizione più in alto in questa classifica, confermando la sua prominenza in campo aerodinamico.

Fino a poco tempo fa, il titolo di auto di produzione più aerodinamica del mondo era detenuto come accennato dalla EQS di Mercedes, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,20. Numeri simili per Tesla Model S con un coefficiente di 0,208, un valore identico a quello della Nio ET7. Lucid Air, invece, si attesta a 0.21, mentre Porsche Taycan, Mercedes Classe S e BMW Serie 5 hanno un valore di 0,22.

Passerà ancora del tempo prima di poter vedere la versione definitiva della U6, ma grazie alle copie del progetto per l brevetto possiamo osservare come sarà il suo design esterno. Ci sarà un frontale di notevole imponenza, caratterizzato da una linea del tetto sfuggente. Tra gli elementi distintivi del design esterno figurano fari di dimensioni importanti, simili a quelli della YangWang U9, parafanghi accentuati, ruote a razze molto sottili e uno spoiler attivo nella parte posteriore, posizionato direttamente sopra la striscia luminosa che collega i fanali posteriori. Inoltre, un sensore LiDAR appare sul tetto, suggerendo capacità avanzate di guida autonoma.

Sappiamo che soltanto alcune versioni del modello potrebbero raggiungere i record in termini di aerodinamica. Ciò sarà possibile grazie alla presenza di specifiche componenti del corpo vettura progettate per favorire l’aerodinamica, tra cui specchietti retrovisori tradizionali al posto delle telecamere per la vista laterale, uno splitter anteriore, un’ala posteriore o cerchi ottimizzati per l’aerodinamica.

I prezzi in Cina

Secondo quanto riferito dai media cinesi, la YangWang U6 sarà disponibile sia in versione auto elettrica sia come ibrida plug-in. Inoltre, l’azienda sta valutando la possibilità di introdurre una versione EREV (veicolo elettrico a autonomia estesa con serbatoio di benzina). La versione completamente elettrica (BEV) sarà equipaggiata con la configurazione a quattro motori di YangWang, per una potenza complessiva di ben 1.100 cavalli .

Secondo le informazioni locali, il prezzo di partenza della U6 dovrebbe situarsi intorno agli 800.000 yuan, ovvero poco meno di 100.000 euro. In Cina, il suo principale concorrente sarà la Tesla Model S Plaid, che verrà proposta a un prezzo consigliato al pubblico di 1.028.900 yuan, attorno ai 130.000 euro.

—–

