BYD Yangwang: il suv off-road U8 e la supercar elettrica U9

BYD Yangwang presenta il suv off-road Yangwang U8 e la supercar completamente elettrica Yangwang U9, entrambi con un prezzo di circa 130 mila euro. Queste nuove vetture così come tutti i futuri modelli del marchio Yangwang saranno basati sulla Piattaforma e4.

BYD Yangwang U8

Primo modello del marchio Yangwang, l’U8 si posiziona nel mercato suv off-road duri e puri a nuova alimentazione con un prezzo di circa circa 130 mila euro. Progettato per affrontare avventure fuoristrada estreme, il veicolo è lungo oltre 5 metri e largo 2 metri e adotta il linguaggio di stile “Time Gate”, un segno distintivo del marchio Yangwang. Il suo design combina elementi futuristici con uno stile hardcore.

Grazie alla Piattaforma e4, l’U8 Yangwang combina le prestazioni eccezionali, la sicurezza e l’affidabilità di un fuoristrada con innovativi sistemi di guida. Questi elementi conferiscono all’U8 le capacità per superare situazioni di emergenza anche in condizioni stradali complesse.

BYD Yangwang U9

La Yangwang U9 è una supercar 100% elettrica ad alte prestazioni offerta ad un prezzo di circa circa 130 mila euro. Sviluppata sulla Piattaforma e4, Yangwang U9 può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. Anche Yangwang U9 interpreta il linguaggio di design “Time Gate”, che integra lo stile tipico delle supercar con elementi futuristici.

Grazie a tecnologie innovative, il team di ricerca e sviluppo Yangwang ha realizzato sulla U9 una struttura della carrozzeria estremamente sicura, al di là degli standard di sicurezza più severi, capace di offrire il massimo comfort in città e le migliori prestazioni telaistiche in pista.

La Piattaforma e4: come funziona

La Piattaforma e4 è il punto di partenza del marchio Yangwang, è un sistema di propulsione a quattro motori che reinterpreta completamente gli attributi dei veicoli a nuova energia in termini stilistici, dinamici e produttivi. Quattro motori elettrici azionano separatamente quattro ruote, garantendo maggiori prestazioni e più sicurezza.

La Piattaforma e4 può garantire una maggiore sicurezza, in quanto può controllare il movimento del veicolo attraverso la regolazione in tempo reale della coppia sulle singole ruote. Ad esempio, dopo lo scoppio di uno pneumatico, la centralina è in grado di gestire con precisione l’erogazione della coppia alle altre tre ruote in una frazione di secondo, aiutando il veicolo a fermarsi in modo più stabile e sicuro. Questa funzione dovrebbe ridurre al minimo il rischio di incidenti secondari.

I modelli basati sulla Piattaforma e4 adottano anche una tecnologia impermeabile e di tenuta della carrozzeria con grado di protezione IP68 per consentire ai veicoli di galleggiare sull’acqua grazie al controllo indipendente delle quattro ruote, dimostrando un potenziale di applicazione della tecnologia dinamica di gran lunga superiore rispetto ai veicoli tradizionali.

Oltre alla sicurezza, la Piattaforma e4 offre anche prestazioni ed esperienze di guida all’avanguardia. I motori elettrici hanno raggiunto un regime massimo di rotazione di 20.500 giri al minuto e una potenza superiore a 1.100 cavalli, consentendo l’uso su strada, fuoristrada e in pista.

Grazie alla capacità di erogare coppia positiva e negativa indipendentemente sulle singole ruote, anche se lo sterzo e i freni non funzionano, la Piattaforma e4 consente al suv full-size U8 di frenare da 100 km/h a zero in meno di 40 metri e di fare un’inversione di marcia in meno di 12 metri di diametro, come un’utilitaria.

