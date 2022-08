Le prime foto spia della Kia Sorento Facelift

La Kia Sorento dell’ultima generazione è stata presentata a febbraio 2020, ma sappiamo con quale velocità i coreani aggiornano i loro modelli, ed ecco prime foto spia della Kia Sorento Facelift.

Avvistata da ShortsCar nei pressi del centro di ricerca e sviluppo Hyundai-Kia, la Kia Sorento aggiornata è stata ovviamente pesantemente camuffata, quindi è difficile vedere le differenze. Le differenze maggiori che possiamo apprezzare riguardano il design anteriore mentre i fanali posteriori al momento rimangono gli stessi.

Parlando del motore, non ci aspettiamo molti cambiamenti rispetto all’attuale line-up in quanto l’azienda ha chiuso i reparti di motori endotermici per andare avanti tutta sull’elettrico. Ci sarà una piccola messa a punto per soddisfare le sempre più severe normative anti inquinamento, ma è davvero l’unica cosa che possiamo aspettarci dal lato del gruppo propulsore.

Per quanto riguarda gli interni, è possibile ma non certo che Kia utilizzerà lo schermo doppio curvo da 12,3″. Al momento non si conoscono i piani per la presentazione del nuovo lifting di Kia Sorento, ma si parla di non prima della fine del 2023 in Corea e nel 2024 in Europa e USA.

In Italia Kia Sorento viene proposta in due versioni. La ibrida monta un motore 1.6 T-GDi Hybrid 230 CV ed è disponibile con cambio automatico a 2 e 4WD, la plug-in ibrida utilizza il motore 1.6 T-GDI PHEV 265 CV con cambio automatico e 4WD, con motore elettrico e batteria che consente fino a 70 km di autonomia in ambito urbano.

