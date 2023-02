Kia Picanto facelift: le foto spia dalla Corea

E’ ora di qualche ritocco estetico per Kia Picanto, introdotta per la prima volta nel 2004 ed è attualmente alla sua terza generazione.

Picanto negli anni è ritagliata uno spazio interessante nell’ambito delle vetture compatte, ideali per la guida in città e per parcheggiare in spazi stretti. La Picanto è oggi disponibile con motori a benzina da 1.0 litri anche bi-fuel GPL, abbinati a una trasmissione manuale o automatica.

Le foto spia la ritraggono con un pesante camuffamento, segno che i cambiamenti ci saranno e non saranno neanche troppo leggeri. Dalla Corea dicono infatti che il cambiamento nell’aspetto frontale sarà importante. Il design dei fari verticali saranno simili a quelli visti sulla Telluride, così come i fanali posteriori sembrano seguire la nuova identità Kia.

Pare che Kia Picanto restyling potrebbe debuttare nella prima metà di quest’anno in Corea, anche se ovviamente si tratta di ipotesi. Quello che è certo è che Kia Picanto confermerà la presenza di numerose tecnologie innovative a bordo, come un sistema di infotainment con schermo touch-screen, connettività Bluetooth, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio.

La Picanto ha una buona reputazione per la sua affidabilità e già oggi Kia offre una garanzia di 7 anni per la vettura.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.