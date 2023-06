BYD YangWang: le foto spia della berlina cinese che farà concorrenza a Porsche

Grandi obiettivi per BYD YangWang, con la nuova vettura elettrica in fase di sviluppo che è stata progettata per competere con veicoli elettrici di fascia alta come Porsche Taycan, Mercedes EQS o BMW i7. Questa auto elettrica includerà ben tre schermi LCD all’interno e tre sensori LiDAR. Potrebbero essere utilizzati quattro motori elettrici con una potenza combinata di 1.180 CV per il gruppo propulsore.

Scopriamo di più sulla misteriosa berlina YangWang. Diciamo innanzitutto che il nome è ancora un mistero, sappiamo solo che YangWang è uno dei sub brand di BYD, ma a quando pare non c’è ancora un vero e proprio nome.

Le foto spia che arrivano dalla Cina, ci dicono che la YangWang è stata avvistata in una delle zone di assistenza di BYD. Sullo sfondo è visibile la vettura ibrida plug-in Chaser 07, che ha fatto il suo debutto al Salone dell’Auto di Shanghai 2023.

Da quello che possiamo intuire, la lunghezza è di oltre 5 metri, come da berlina di grandi dimensioni. Ha due sensori LiDAR aggiuntivi su ciascun parafango anteriore, una linea del cofano inclinata, montanti posteriori inclinati, un sensore LiDAR sulla parte superiore del tetto e altri due LiDAR.

Possiamo notare che i cerchi di questo veicolo presentano un distintivo design a cinque razze con il logo YangWang al centro. Le porte hanno maniglie retrattili e non hanno cornici.

La berlina YangWang utilizza lo stesso layout degli schermi all’interno del SUV YangWang U8. Sul cruscotto è presente uno schermo LCD da 12,8 pollici. Lo schermo principale misura 23,6 pollici ed ha una forma trapezoidale.

È quindi un monitor molto grande. Inoltre, il passeggero anteriore ha uno schermo personale da 12,8 pollici. Come si può notare, l’interno della berlina YangWang è ancora incompleto. Ciò indica che i test per questo veicolo sono appena iniziati.

Nel mercato delle berline elettriche di lusso di fascia alta, la berlina YangWang si troverà a fronteggiare una forte concorrenza, non solo europea come dimostrato da HiPhi Z e altre auto cinesi interessanti. Tuttavia, BYD ha le risorse necessarie per produrre un prodotto competitivo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.