A scuola guida su una Lamborghini Aventador

Fare le guide col foglio rosa per avere la patente è già entusiasmante per la maggior parte dei ragazzi, ma immaginate come reagirebbero all’idea di farle a bordo di una supercar.

Sembra sia successo in una scuola guida australiana, perché la pagina Facebook Melbourne Car Spotters ha pubblicato le foto di una Lamborghini Aventador LP750-4 SV con la targhetta “L”, che nei paesi anglosassoni indica “Learner”, al pari della “P” in Italia.

Forse un po’ troppo

Inevitabilmente la foto, scattata sulla Eastern Freeway di Eastbourne, ha scatenato le polemiche. La Aventador usata ha una velocità massima di ben 350 km/h e 750 CV di potenza dati dal sui 6.5 V12, che assicura uno scatto in tempi rapidissimi, forse un po’ troppo per chi è alle prime armi.

E, infatti, c’è chi ha fatto notare che i neopatentati, in Australia così come in Italia, hanno limiti di potenza, ma durante la pratica potenzialmente possono guidare qualsiasi veicolo dato che poss. Anche da noi capita di vedere delle “P” su auto forse un po’ troppo potenti per un principiante. La gran parte dei commentatori era concorde con questo punto di vista, considerando soprattutto che di solito chi prende la patente è anche un adolescente.

Altri, invece, si sono mostrati più entusiasti. C’è chi ha scritto di “adorarlo”, ricordando come avesse imparato su Rolls-Royce e Porsche, perché la “Ferrari era off limits”, passando il testimone ai figli che hanno invece imparato a guidare su un Range Rover e una Mercedes. Di parte, diciamo.

Certo è che forse dare in mano una Lamborghini da 750 CV a chi non ha mai guidato prima, anche se supervisionato, è eccessivo e pericoloso tanto per chi la guida quanto per chi sta intorno.

