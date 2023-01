Museo Automobili Lamborghini 60 anniversario: la nuova mostra “The Future Began in 1963”

Museo Automobili Lamborghini 60 anniversario: si apre un anno fondamentale per la Casa di Sant’Agata Bolognese e il nuovo allestimento del Museo decreta l’inizio delle celebrazioni dei suoi 60 anni. Il museo ha infatti non solo cambiato nome, ma è stato completamente rinnovato, sia nella sua struttura, resa più moderna, sia nelle sue esposizioni. Con l’allestimento della mostra “The Future Began in 1963”, si vuole infatti ripercorrere le fasi e i momenti più emblematici e rappresentativi che hanno scandito la storia dei primi 60 anni di Lamborghini.

L’excursus narrativo inizia con il racconto sull’evoluzione del marchio e dei suoi prodotti, dal 1963 fino ai giorni nostri partendo dalla figura del fondatore Ferruccio Lamborghini. Le 19 vetture esposte diventano assolute protagoniste e raccontano i valori del marchio e l’iconicità del patrimonio, tecnico e di design, che caratterizzano il DNA dell’Azienda.

L’esposizione vuole sottolineare il modo volutamente anticonvenzionale e rivoluzionario che ha segnato la nascita di ogni nuovo modello, capace di rompere le regole comuni di ogni epoca e di stabilire di volta in volta nuovi standard di riferimento. Ogni supersportiva racchiude almeno un’idea che, se all’inizio poteva apparire quasi folle per quanto dirompente, ha poi decretato una corrente evolutiva cha ha portato al costante perfezionamento di quasi tutti gli aspetti di una vettura.

La stessa area che accoglie questa esposizione al Museo Automobili Lamborghini è un luogo straordinario e pieno di storia. E’, infatti, parte di quel primo nucleo di edifici di cui, nel 1963, Ferruccio Lamborghini posò la prima pietra di quella che diventerà un’azienda capace di creare una storia straordinaria diventando un’autentica fonte di ispirazione per le future generazioni.

Museo Automobili Lamborghini 60 anniversario: “The Future Began in 1963”, le vetture esposte

Heritage : 350GT; Miura S; Espada; LP 400 Countach; Urraco; LM 002.

: 350GT; Miura S; Espada; LP 400 Countach; Urraco; LM 002. Contemporary : Diablo GT; Murciélago SV; Gallardo Performante Spyder; Huracán Performante; Aventador SVJ; Urus; GT3.

: Diablo GT; Murciélago SV; Gallardo Performante Spyder; Huracán Performante; Aventador SVJ; Urus; GT3. Few-Off: Reventón; Sesto Elemento; Veneno; Centenario; Sián; Countach LPI 800-4.

Principali tematiche, suddivise per anno: 1963, Fondazione; 1964, 350 GT; 1966, Miura; 1970, La fabbrica si espande; 1971, Countach; 1990, Diablo; 1993, la Trazione Integrale; 1998, Audi; 2001, Murciélago; 2003, Gallardo; 2004, Centro Stile; 2011 Aventador; 2015 Stabilimento CO2 neutrale; 2018 Urus; 2023 Direzione Cor Tauri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.