Avvistata una Lamborghini Huracan STO con le “antenne”

Grandi avvistamenti anche questa settimana in zona Sant’Agata Bolognese, dove i test delle varie versioni di Lamborghini Huracan proseguono come sempre.

Interessante nel video del mitico Varrix la Huracan STO dotata di una specie di sensori per le ruote, a forma di antenne. Si tratta di sensori che misurano sia la coppia sia la deformazione assiale in tutte e 3 le direzioni. A quanto pare il sistema, chiamato “trasduttori a ruota di carico”, ha un costo di 100.000 dollari e richiede più di 8 mesi per la sua costruzione.

Non solo STO, perchè Varrix ha paparazzato in un video spia una Lamborghini Huracan Sterrato che si nascondeva dietro ad un camion. Una bella visione, perchè sappiamo che proprio lunedì scorso Lamborghini ha presentato ufficialmente la Sterrato.

La Huracán Sterrato di serie rispecchia il concept in alcuni aspetti. I parafanghi in plastica e i doppi fendinebbia montati sul paraurti sono stati effettivamente introdotti nella vettura di serie, così come i portapacchi e l’altezza di guida più elevata. Non c’è più la barra luminosa sul tetto, ma è stata aggiunta una presa d’aria sul tetto per il vano motore, che non era presente sulla concept.

Le specifiche tecniche della Huracán Sterrato non sono ancora state rivelate, anche se si prevede che l’auto avrà lo stesso V-10 aspirato da 5,2 litri e la stessa trasmissione a doppia frizione a sette rapporti di tutte le altre Huracán. Non è ancora stato stabilito se avrà la trazione integrale o posteriore, anche se speriamo che tutta la potenza vada al posteriore.

