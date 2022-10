Automobili Lamborghini Movember: le iniziative in tutto il mondo

Automobili Lamborghini Movember: la Casa del Toro, per il secondo anno consecutivo, aderisce alle iniziative di Movember, ente benefico di riferimento, a livello globale, per il sostegno della salute maschile.

Automobili Lamborghini Movember: tutte le iniziative

Durante il mese di novembre i concessionari di tutto il mondo coinvolgeranno i propri clienti in bull run: migliaia di Lamborghini si riuniranno dagli Stati Uniti all’Asia, per diffondere con un unico gesto corale consapevolezza sull’importante tema della salute. Le vetture sfileranno coi cofani decorati con sticker a forma di baffi, simbolo del movimento.

In parallelo la Casa del Toro metterà in vendita oggetti, i cui proventi saranno completamente devoluti a Movember. L’associazione ha anche aperto una piattaforma dedicata dove poter effettuare donazioni.

Nel 2021 sono stati 92 i concessionari Lamborghini che hanno aderito all’iniziativa, con ben 1.226 auto coinvolte in tutto il mondo e un totale di 233mila dollari raccolti e devoluti all’associazione.

Movember è l’associazione benefica leader a livello mondiale, che sta cambiando il volto della salute maschile. Si attiva per impedire che gli uomini muoiano troppo giovani, affrontando alcuni dei problemi di salute più complessi: salute mentale, suicidio, tumore alla prostata e ai testicoli.

Quella che è iniziata nel 2003 come una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, si è evoluta in un’organizzazione sanitaria dalle molteplici sfaccettature, con programmi a cui hanno accesso milioni di persone in tutto il mondo.

Con il sostegno globale dei Mo Bros, Mo Sisters e della comunità Mo, Movember finanzia e fornisce ricerca biomedica, programmi di sopravvivenza al tumore, programmi innovativi di salute mentale nelle comunità e prodotti digitali per la salute per gli uomini.

