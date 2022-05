Tutte le Lamborghini Aventador si sfidano in pista in una drag rage

Si sfidano in pista in una drag race tutte le versioni di Lamborghini Aventador prodotte: LP 700-4, S LP 740-4, Superveloce, SVJ e Ultimae.

Vi siete mai chiesti quale sia la Lamborghini Aventador più veloce in una gara di accelerazione? Bene, oggi è il nostro giorno fortunato, perché il team di Carwow ha radunato ogni singola versione dell’Aventador per una bella gara di accelerazione. Dalla versione base alla SVJ, vediamo quale Aventador è la regina della drag race.

La Lamborghini Aventador ha debuttato nel 2011, il che significa che è stata in produzione per oltre un decennio. Durante questo lungo periodo di produzione, la supercar italiana è stata oggetto di aggiornamenti e nuove versioni. Questo processo ha permesso agli ingegneri della Lamborghini di perfezionare la piattaforma dell’Aventador e di ottenere migliori prestazioni. Sappiamo che la Aventador sarà sostituita da una nuova supercar V12 nel 2023, il che significa che la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae del 2022 è l’ultima versione di questa iconica supercar.

Chi vince in pista? Qui sotto il video della drag race:

Hanno partecipato alla drag race la Lamborghini Aventador LP 700-4 originale del 2011, che ha debuttato nel 2011, alimentata da un motore V12 L539 da 6,5 litri che produce 690 cavalli (515 kilowatt) e 609 Nm di coppia. Questo potente motore V12 invia la potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale automatizzato a frizione singola a 7 rapporti, costruito da Graziano Trasmissioni a Torino, Italia.

La Lamborghini Aventador S LP 740-4 del 2016 monta un V12 da 6,5 litri potenziato a 730 cavalli (544 kilowatt) con 690 Newton-metri.

La Lamborghini Aventador SuperVeloce LP750-4 del 2015 è dotata di un motore V12 da 6,5 litri più potente, che produce 740 cavalli (552 kilowatt) e 690 Nmetri di coppia. L’Aventador SuperVeloce LP750-4 pesa 50 kg in meno e un aumento del 180% della deportanza rispetto all’Aventador LP 700-4 originale.

La Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 è alimentata da una versione aggiornata del V12 L539 da 759 CV (566 Kilowatt) e 731 Nm di coppia. La Aventador SVJ LP770-4 offre il 40% in più di deportanza rispetto alla Lamborghini Aventador SuperVeloce LP750-4, riducendo al contempo il coefficiente di resistenza aerodinamica dell’1%.

La Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae è l’ultima versione dopo 11 anni di produzione, in edizione limitata a soli 350 esemplari. Monta il V12 più potente della gamma Aventador, con 769 cavalli e 731 Nm di coppia. Sfortunatamente il team di Carwow non ha potuto usare l’Ultimae nella gara di accelerazione perché non ha aveva ancora terminato il rodaggio.

