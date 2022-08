L’elicottero che fa il pieno al Tesla Supercharger

Un elicottero della polizia che fa il pieno al Supercharger Tesla è comparso in una foto su Twitter. Non si tratta di un caso di occupazione abusiva di colonnina, o peggio di vandalismo, ma di una campagna di comunicazione.

Il termine inglese per l’occupazione abusvia è ICE-ing che deriva appunto da chi ha un’auto a motore a combustione interna (ICE) ed utilizza le aree di ricarica delle auto elettriche per parcheggiare, bloccando così l’accesso a chi ha bisogno di ricaricare.

Succede un po’ dappertutto, e non “solo in Italia” come spesso amiamo dire. In Germania, l’ICEing ha spinto un dipartimento di polizia della Baviera ad una giornata di azione contro l’occupazione abusiva delle stazioni di ricarica.

Ecco allora l’immagine scelta dal dipartimento della polizia, che usa il classico umorismo non riuscito dei tedeschi. Loro si compiacciono e ridono tra loro, noi li guardiamo con un’aria di disapprovazione.

Si, perchè il dipartimento dice in pratica di essere stato fortunato a trovare così tante aree di ricarica disponibili. Adesso diteci voi se fa ridere o meno.

Verparkte #Ladesäulen – ein Ärgernis für die, die sie brauchen. Deshalb stellt euch nur auf die ausgewiesenen #Parkplätze,wenn Ihr euer Fahrzeug laden wollt und macht anschließend Platz.

Unser #Hubschrauber hatte zum Glück mehrere freie Ladesäulen zur Verfügung 😉. #PolizeiBayern pic.twitter.com/n6zf6AcdEW — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) August 9, 2022

Comunque, la scelta delle colonnine Tesla potrebbe essere dovuta all’annuncio che i Supercharger Tesla sono disponibile a tutti, quindi anche agli elicotteri?

In ultima analisi fate i bravi e non occupate le colonnine se non dovete ricaricare, e questo vale anche per i possessori di auto elettriche e di plug-in ibride. Altrimenti vi facciamo passare una settimana al dipartimento di polizia della Svevia, a sentire le loro battute 24 ore su 24 ore.

