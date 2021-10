I risultati di Gara 1 e gli orari SBK TV8 oggi Argentina 2021 anche su SKY per vedere Gara 2 WSBK dal circuito di San Juan Villicum.

Su TV8 oggi in differita Gara 2 del Round di Argentina che come al solito, è visibile in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 e in streaming su NOW.

SBK 2021: risultati Gara 1 del Round di Argentina

Archiviata Gara 1, con Razgatlioglu che domina portandosi a +29 su Jonathan Rea. Nonostante tutto il campione in carica tiene botta e cerca comunque di resistere al pilota turco. Bel podio per la Ducati di Michael Rinaldi.

1 Toprak Razgatlioglu PAT 34:29.479 2 Jonathan Rea KAW 5.295 3 Michael Rinaldi ARU 9.417 4 Alex Lowes KAW 12.808 5 Axel Bassani MOT 13.980 6 Michael vd Mark BMW 15.007 7 Garrett Gerloff GRT 16.876 8 Andrea Locatelli PAT 19.265 9 Scott Redding ARU 27.176 10 Leon Haslam TEA 31.571 11 Esteve Rabat KAW 34.474 12 Chaz Davies TEA 36.241 13 Eugene Laverty BMW 37.072 14 Samuele Cavalieri BAR 41.103 15 Kohta Nozane GRT 43.220 16 Leandro Mercado MIE 48.516 17 Christophe Ponsson GIL 53.695 18 Marco Solorza OUT +1:39.426 19 Luciano Ribodino OUT +1 Giro – Alvaro Bautista TEA Ritirato – Isaac Vinales ORE Ritirato

Orari SBK Argentina Gara 2 TV8

Oggi Domenica 17 ottobre 2021

ore 19.00: Superpole Race Superbike (differita)

ore 19.45: Gara 2 Superbike

Orari SBK Argentina 2021 Gara 2 Diretta Sky Sport MotoGP e NOW

Oggi Domenica 17 ottobre 2021

ore 16.45: Superpole Race Superbike

ore 18.25: Gara 2 Supersport 600

ore 19.45: Gara 2 Superbike

