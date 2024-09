“Formula 1 & Monza: Immagini di una corsa” è un viaggio emozionante che racconta le storie del circuito di Monza e della Formula 1. Questo libro bilingue, italiano e inglese, racconta attraverso immagini suggestive e testi appassionati i momenti più iconici della storia del Gran Premio di Monza a partire dal 1949.

Le storie della Formula 1 e del circuito di Monza sono legate da un filo conduttore unico, fatto di velocità, passione e storia. “Formula 1 & Monza: Immagini di una corsa” è un libro che rende omaggio a questa connessione straordinaria, raccontando attraverso immagini inedite e testi evocativi i momenti più significativi di questa avventura che dura da oltre sette decenni.

Monza e la Formula 1 si incontrano ogni anno per dar vita a uno degli eventi più attesi nel mondo del motorsport. Questo libro porta i lettori in un viaggio che parte dal lontano 1949, quando il Gran Premio d’Italia a Monza è diventato un appuntamento fisso nel calendario della Formula 1. Le pagine di questo volume catturano non solo le gare e i trionfi, ma anche le tragedie e le emozioni che hanno segnato la storia del circuito.

Attraverso una ricca collezione di immagini, la maggior parte delle quali mai pubblicate prima, il lettore può rivivere le gesta dei piloti che hanno fatto la storia del Gran Premio di Monza, dalle prime monoposto che sfrecciavano a velocità incredibili fino alle moderne auto da corsa, simbolo della tecnologia più avanzata.

Ogni capitolo del libro è un tuffo nel passato, un’occasione per immergersi nelle storie dei piloti leggendari, dei tecnici che hanno reso possibile ogni gara e del pubblico, sempre presente e appassionato. Le fotografie, in bianco e nero e a colori, documentano l’evoluzione delle auto, delle strategie di gara e della stessa pista, che nel tempo è stata teatro di alcuni dei momenti più memorabili nella storia della Formula 1.

Ma non sono solo le immagini a rendere questo libro un’opera preziosa. I racconti che accompagnano le fotografie offrono una prospettiva unica e approfondita, arricchendo l’esperienza visiva con dettagli storici e aneddoti che danno vita alle immagini.

Un’opera imprescindibile per tutti gli appassionati di automobilismo che desiderano rivivere le gesta dei più grandi piloti e delle migliori monoposto che hanno solcato l’asfalto del leggendario circuito.

Copertina rigida: 340 pagine

Editore: Giorgio Nada Editore (18 novembre 2016)

Lingua: Inglese/Italiano

ISBN-10: 887911655X

ISBN-13: 978-8879116558

