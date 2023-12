Opel Astra Electric a partire da 39.900 euro

Le nuove Opel Astra Electric e Opel Astra Sports Tourer Electric non si distinguono solo per il design audace e chiaro, ma anche per le prestazioni responsabili. La nuova Opel Astra Electric garantisce puro piacere di guida a zero emissioni. Opel Astra Electric è disponibile a partire da 39.900 euro.

Opel Astra Electric: batterie ed autonomia

Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima, entrambi disponibili appena si preme l’acceleratore, a garanzia di partenze fulminanti e di un’accelerazione convincente. Mentre molte altre automobili elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, la nuova Opel Astra Electric ha una velocità massima di 170 km/h. In base alle preferenze di guida, chi si trova al volante di Opel Astra Electric può scegliere tra tre modalità: Eco, Normal e Sport.

L’energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Le 102 celle della batteria sono alloggiate in 17 moduli e permettono alla nuova Opel Astra Electric di percorrere fino a 418 chilometri a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP.

La nuova Opel Astra Electric consuma solo 12,7 kWh di elettricità per 100 chilometri, un dato che la rende efficiente, perfetta per l’uso quotidiano, ma anche il compagno ideale che fa risparmiare tempo nei viaggi più lunghi, nella versione 5 porte o station wagon (Sports Tourer). Quando è necessario ricaricare Opel Astra elettrica a batteria, è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica.

La batteria di Opel Astra Electric può essere caricata all’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW a corrente continua. Inoltre, Opel Astra elettrica è dotata di serie del caricatore di bordo trifase da 11 kW da collegare alla wallbox domestica.

Gli interni

Anche l’abitacolo assicura un’esperienza di guida particolarmente intensa: i sedili sportivi ergonomici attivi , disponibili in opzione in Alcantara, assicurano a guidatore e passeggeri di Opel Astra Electric il massimo livello di comfort, come ci si aspetta da Opel. I sedili offrono un’eccellente stabilità laterale e un’ampia gamma di regolazioni manuali ed elettriche. In questo modo, il guidatore si sente ancora più integrato nel veicolo e prova una sensazione unica al volante.

Il Pure Panel, il posto guida completamente digitale con i due grandi widescreen da 10 pollici, porta il guidatore nella modernità. L’ultima generazione dell’intuitiva interfaccia uomo-macchina visualizza tutte le funzioni principali come il livello di carica della batteria o l’autonomia, mentre impostazioni importanti come quelle del climatizzatore si possono ancora facilmente regolare premendo un tasto.

Con il grande Head-Up Display E-HUD e il sistema di riconoscimento della voce naturale, chi guida può tenere gli occhi fissi sulla strada e sul traffico. Numerosi sistemi di assistenza alla guida, dall’allerta incidente con frenata automatica di emergenza al sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, il sistema di rilevamento stanchezza e il rear cross traffic alert fino al cambio corsia semiautomatico, sono accorpati tra gli altri nel nuovo Intelli-Drive 2.0 e aumentano ulteriormente la sicurezza, come fanno i fari attivi Intelli-Lux Led Pixel Light.

Opel Astra elettrica è dotata dell’Opel Vizor e monta un paraurti anteriore supersportivo presente in qualsiasi allestimento. Un altro elemento che colpisce immediatamente chi guarda sono i cerchi in lega da 18 pollici di serie con finitura diamond cut o completamente nera.

Di serie sono presenti numerosi ausili elettronici, dal sistema di avviso di collisione con frenata automatica di emergenza al cruise control adattivo con funzione stop and go e alla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. Inoltre, la nuova Opel Astra Electric è dotata del sistema Intelli-Drive 2.0, con Lane Change Assist e Intelligent Speed Adaptation disponibili per la prima volta come optional.

Gamma motori a combustione o ibridi plug-in elettrici

La nuova Opel Astra Electric va pertanto ad integrare il già ampio portafoglio di propulsioni. In aggiunta alla variante elettrica a batteria, si possono scegliere tra varie alternative ibride plug-in, che arrivano fino al modello top di gamma dinamico Opel Astra GSe.

Con una straordinaria potenza di sistema di 165 kW/225 CV (il motore quattro cilindri da 1.6 litri genera 133 kW/180 CV, il motore elettrico contribuisce con 81,2 kW/110 CV) e una coppia massima di 360 Nm, la Opel Astra GSe definisce lo standard nel proprio segmento. La versione 5 porte passa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi; la vettura può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). E, grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, Opel Astra GSe può percorrere 64 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP.

La gamma è completata dai motori a combustione ad alta efficienza. La gamma di potenze va da 81 kW/110 CV a 96 kW/130 CV.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD