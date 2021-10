Scambia l’acceleratore col freno, finisce nel lago con la Lamborghini

E viene anche trollato anche dalla polizia austriaca.

Che che non dovrebbero accadere mai e che invece succedono. Secondo la polizia austriaca un incidente davvero singolare è avvenuto quando il conducente 31enne insieme al passeggero 40enne hanno deciso di accostare una Lamborghini in un parcheggio lungo il lago Mondsee.

Dopo che il passeggero è uscito dal veicolo, l’automobilista ha tentato di girare la propria auto sportiva e con tutta probabilità deve aver confuso i pedali del freno e dell’acceleratore. Risultato? Ha accelerato rapidamente in retromarcia e ha lanciato la Lambo di ben 15 metri verso il lago.

L’auto ha iniziato rapidamente ad affondare, ma il guidatore è stato in grado di liberarsi e nuotare verso la riva. Dopo che era riuscito a raggiungere la riva, il passeggero ha chiamato le autorità ed ha iniziato a prestare i primi soccorsi al conducente. Alla fine è stato portato in un ospedale di Vöcklabruck per le cure del caso.

Mentre tutti si augurano che l’automobilista guarisca presto, la polizia non ha esitato a trollarlo un po’. In un post su Twitter, qualcuno ha fatto lo spiritoso, scrivendo era stata fatta domanda per essere il successore di Daniel Craig come James Bond, mentre cercava di imitare la leggendaria Lotus Esprit del film “La spia che mi amava”. Nell’episodio della saga di 007, la Esprit si esibiva anche come sottomarino e aiutava Bond nello sforzo per combattere Karl Stromberg.

Lasciamo il film e torniamo alla triste realtà. L’auto era sommersa in circa 5 metri d’acqua. AFK Mondsee ha scritto che lo sforzo per recuperare l’auto ha richiesto cinque sommozzatori, un pallone di recupero, un carro attrezzi con gru e circa tre ore di lavoro.

