Lamborghini Urus S è il successore dell’originale Urus ed offre una maggiore potenza combinata con una versatilità e una presenza lussuosa per confermare il suo status di Lamborghini Super SUV per eccellenza, insieme alla nuova Urus Performante per chi cerca la massima prestazione sportiva.

Lamborghini Urus S: prestazioni lussuose e versatili

Il motore V8 biturbo con potenza aumentata a 666 CV corrisponde a quello dell’Urus S Performante stablemate, offrendo un rapporto peso/potenza migliorato di 3,3 kg/CV. L’accelerazione è migliorata, con la Urus S che accelera da 0-100 km/h in 3,5 secondi e 0-200 km/h in 12,5 secondi. Con una velocità massima di 305 km/h, l’Urus S frena da 100 km/h tornando a zero in soli 33,7 m. Il suo motore biturbo eroga 850 Nm di coppia massima già a 2.300 giri/min fino a un massimo di 6.000 giri/min. Un sistema di scarico riaccordato ricorda che il Super SUV è una vera Lamborghini, con un suono più distinto all’avvio e una nota più acuta in ogni modalità di guida.

Il telaio dell’Urus con sospensioni pneumatiche adattive garantisce divertimento di guida supersportivo ma maneggevolezza su fondo stradale nelle modalità di guida Strada, Sport, Corsa ed Ego, con risposta di coppia immediatamente disponibile e bilanciamento della carrozzeria in base alle particolari esigenze della sua guida fuoristrada selettori: Terra, Neve e Sabbia.

Con la stessa calibrazione del gruppo propulsore dell’Urus Performante, l’Urus S offre reattività e prestazioni ottimali quando richiesto, insieme al lussuoso piacere di guida quotidiano grazie alle impostazioni del telaio finemente messe a punto dell’Urus.

Il design

L’Urus S introduce miglioramenti del design specifici e sofisticati che sostengono il suo carattere sportivo ma di lusso. Un significativo aumento delle opzioni in termini di colori, finiture, cerchi, pacchetti stile e dettagli speciali consente la personalizzazione su tutto lo spettro, dallo stile sobrio alla massima sportività.

Il nuovo design del paraurti anteriore adotta linee più raffinate e incorpora di serie un nuovo skidplate in acciaio inossidabile verniciato nero opaco, completato dalle linee nere della griglia anteriore.

Un nuovo cofano verniciato in fibra di carbonio leggero è dotato di prese d’aria nero opaco, con finiture opzionali per il prese d’aria in nero lucido, in tinta carrozzeria o in fibra di carbonio con finitura lucida o opaca. Un tetto in fibra di carbonio a vista opzionale conferisce un’eleganza atletica alla nuova Urus S.

Il nuovo design del paraurti posteriore conferisce all’Urus S un aspetto più aerodinamico ed elegante. Una parte inferiore verniciata in nero opaco presenta di serie un nuovo design di scarico a doppio tubo in acciaio satinato, con optional nero opaco o lucido, o opzione Ad Personam in cromo lucido.

Nuove opzioni di cerchio sono offerte insieme alla ruota standard da 21″, inclusi i cerchi Nath da 22″ con finitura opaca al titanio e lucida diamantata, mentre le ruote Taigete da 23″ possono essere selezionate nelle alternative lucidate in bronzo e diamante.

Gli interni di Lamborghini Urus S

L’interno dell’Urus S è presentato con un’offerta di colori e finiture completamente rivista. Sia il nuovo sportivo bicolore, sia la nuova opzione sofisticata bicolore presentano il nuovo motivo di cucitura Urus Performante.

Fornendo opportunità ottimali per i proprietari di specificare la propria Urus S in base al proprio stile di vita, le nuove opzioni di colore e finiture sottolineano le credenziali ad alte prestazioni dell’Urus S offrendo allo stesso tempo un lusso sobrio e senza tempo.

La connettività nell’Urus S include navigazione connessa, funzioni di sicurezza e numerosi servizi di controllo dell’auto. Servizi come Remote Park tramite l’App Lamborghini Unica possono essere gestiti anche tramite l’integrazione con lo smartphone, con il potenziamento dei controlli dello smartwatch tra cui la funzione chiave dell’auto virtuale.

Lamborghini Urus S è disponibile per l’acquisto con prezzi a partire da 195.538 Euro tasse escluse.

