Lamborghini Urus Performante alza il livello di sportività e prestazioni dei Super SUV con un nuovo livello di stile potente che afferma l’ingegneria supersportiva al suo interno.

Lamborghini Urus Performante: design

Lamborghini Urus Performante risuona di audace dinamismo aeronautico, sin dal primo sguardo, da ogni angolazione: non è solo dal davanti che il Performante domina la strada. Un design del cofano e del paraurti puro, più nitido e più prominente mette immediatamente in evidenza la genetica supersportiva della Performante, pur conservando l’innata eleganza dell’Urus. L’ampio uso di materiali compositi da parte della Urus Performante la rende l’auto con il maggior numero di parti in fibra di carbonio nel suo segmento.

Con tagli profondi nelle linee del cofano fino al nuovo paraurti anteriore, il cofano, inclusa l’uscita dell’aria, è forgiato in fibra di carbonio leggera nel colore della carrozzeria o in fibra di carbonio parzialmente visibile come optional. Un tetto in fibra di carbonio opzionale fa riferimento ai modelli supersportivi Lamborghini come Huracán Performante e Super Trofeo.

Il paraurti anteriore e lo splitter in fibra di carbonio sfoggiano nuove linee decise: le nuove prese d’aria anteriori nere offrono un maggiore raffreddamento del motore e la massima espressione della tradizione supersportiva del SUV. Le nuove molle in acciaio abbassano il telaio della Performante di 20 mm, con una carreggiata più ampia di 16 millimetri, su cui passaruota in fibra di carbonio più larghi abbracciano i nuovi cerchi opzionali da 23″ o forgiati da 22″ leggeri con bulloni in titanio e pneumatici Pirelli appositamente sviluppati.

Di profilo, la posizione ribassata dell’Urus Performante è accentuata dall’importante alettone anteriore e posteriore e dal paraurti, aumentando la sua lunghezza complessiva di 25 mm. La parte posteriore dell’Urus Performante si distingue ugualmente per il suo design mirato ad alte prestazioni. Uno spoiler posteriore con alette in fibra di carbonio si ispira al design dell’Aventador SVJ e contribuisce all’aumento del carico aerodinamico.

Anche il paraurti posteriore inferiore e il diffusore sono in fibra di carbonio con un leggero scarico sportivo Akrapovič in titanio di serie, che sviluppa la sua caratteristica risonanza Lamborghini a seconda della modalità di guida selezionata. La livrea bicolore accentua il dinamismo di questo modello Performante: contro il colore della carrozzeria, elementi come le maniglie delle porte verniciate di nero, le prese d’aria CFK sopra il cofano e il labbro dello spoiler CFK.

All’interno, l’abitacolo è dotato di serie di Alcantara Nero Cosmus nero con un nuovo design delle cuciture esagonali dei sedili, il “rivestimento Performance” e ulteriori opzioni tra cui interni in pelle. Le opzioni di colore e finiture dedicate includono l’estensione del rivestimento Performante su porte, rivestimento del tetto, schienale del sedile e parete posteriore, con un’ulteriore personalizzazione di Ad Personam che include dettagli interni in fibra di carbonio opaca, maniglie delle porte rosse e un batticalcagno personalizzato con il logo Ad Personam.

Il volante in Alcantara/pelle nera è rivestito in nero opaco, così come i rivestimenti interni in alluminio anodizzato nero. Con l’optional “Dark Package”, il trattamento nero opaco può essere esteso ad altri dettagli interni tra cui la leva del “Tamburo” centrale di Urus, che ospita comandi come il pulsante start/stop e il selettore della modalità di guida.

Il motore

La potenza della Performante è aumentata di 16 CV a 666 CV e il suo peso è stato ridotto di 47 kg. Accelerando da 0-100 km/h in soli 3,3 secondi e frenando da 100 km a fermarsi in 32,9 m, l’Urus Performante produce 850 Nm di coppia da 2.300 a 4.500 giri/min ed una velocità massima di 306 km /h abbinato alla sua reattività, maneggevolezza e stabilità.

Gli pneumatici Pirelli P Zero (misure 285/40 R22 e 325/35 R22) si affiancano a un’evoluzione dell’Urus Pirelli P Zero Trofeo R: per la prima volta il pneumatico Pirelli semi-slick è stato sviluppato per soddisfare le caratteristiche di un SUV, con questa particolare variante sviluppata in collaborazione con Lamborghini. Il risultato della collaborazione è uno pneumatico con una maggiore versatilità, che restituisce prestazioni elevate sia su asfalto asciutto con temperature ambiente elevate che su superfici bagnate con temperature più fredde.

Al volante, l’Urus Performante consente al guidatore una nuova intimità con la strada sotto di lui, con maggiore agilità, feedback e orientamento sportivo. Una ricalibrazione dello sterzo della ruota anteriore migliora il collegamento con la strada con input precisi e feedback diretto. L’intervento più rapido della ruota posteriore sterzante aumenta l’agilità in curva, completata dal torque vectoring del differenziale posteriore sia su strada che in modalità fuoristrada.

Le modalità di guida riprogettate consentono al pilota dell’Urus Performante di selezionare l’assetto perfetto per ogni ambiente: in Strada, l’Urus offre una guida confortevole e lussuosa con uno smorzamento regolare. Nella modalità Sport il guidatore gode di una risposta dell’acceleratore migliorata, con la ruota posteriore sterzante più agile alle basse velocità e stabile alle alte velocità, con caratteristiche di divertimento da guidare in caso di sovrasterzo e un cambio marcia più veloce.

In Corsa, Urus Performante si scatena con una maneggevolezza suprema: stabilità alle alte velocità, curve piatte supportate dalle barre antirollio attive e smorzamento massimo, mentre lo scarico sportivo ricorda a chi sta dentro e fuori che questa è una Lamborghini costruita sul patrimonio supersportivo.

Oltre alle modalità di guida standard, l’Urus Performante introduce una nuova selezione Rally, elevando la sportività divertente da guidare del Super SUV a un nuovo livello emozionante sulle piste sterrate. Il suo carattere di sovrasterzo è amplificato con sistemi antirollio e di smorzamento ottimizzati per molle in acciaio su superfici sconnesse e più estreme, alzando il livello per un nuovo livello di prestazioni da Super SUV.

