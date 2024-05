Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il ritorno di Lancia nelle competizioni

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF segna il ritorno di Lancia nel rally a cominciare dal Rally 4 con un 1.2 turbo hybrid da 212 CV

Con il lancio della Ypsilon si era anticipato a un ritorno di Lancia nel mondo delle corse, così come del ritorno di HF in chiave elettrica. Entrambe le promesse sono state mantenute, e il marchio italiano ha svelato sia la Ypsilon HF, prima HF elettrica, sia la Lancia Ypsilon Rally 4 HF che segna il ritorno di Lancia nel mondo delle corse, a partire dal Rally 4.

Un ritorno che parte dalle basi dalle competizione, che vede come protagonisti i piloti più giovani, al pari della nuova Ypsilon che insieme a loro deve ricominciare la carriera reinterpretando, sia esteticamente che a livello di performance, il suo passato.

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF e il nuovo logo

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è in effetti subito riconoscibile come vettura Lancia per il rally. Lo dimostra la carrozzeria bianca con le decorazioni in diverse tonalità di blu e viola sui lati, proprio come in passato, qui però con una reinterpretazione che crea come degli archi laterali aumentando il dinamismo.

La scelta grafica ben si sposa con il design moderno, “a calice”, della nuova Ypsilon, e in particolare al posteriore i fari già ispirati alla Stratos non possono che enfatizzare ulteriormente questo omaggio di design, omaggio a un passato che vede tutt’ora Lancia come il marchio più vincente di tutti i tempo nel rally, con 15 campionati del mondo rally, tre campionati del mondo di Endurance Costruttori, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Debutta così il nuovo logo Lancia Corse HF, la storica firma delle vetture da corsa. Anche in questo caso, il marchio si è ispirato al logo storico, ma l’ha reinterpretato in chiave contemporanea come si vede dal lettering della parola Corse che vede un nuovo font, e una grafica dal carattere obliquo che esprime il concetto di velocità.

Prestazioni

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è ibrida, per omologarsi alle nuove regole del rally, e tra le cugine è il modello ibrido più performante.

Ha infatti un 1.2 turbo 3 cilindri e 4 valvole con 212 CV e una trazione anteriore abbinata a un cambio meccanico a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico. L’obiettivo è porsi sia come soluzione ideale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche come auto ideale per giovani piloti che ambiscono al titolo nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

La Rally 4 HF è la prima delle due Ypsilon sportive, seguita dall’ancora più potente Ypsilon HF che invece è completamente elettrica.

Copyright Image: Sinergon LTD