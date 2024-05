Sono tre le versioni che compongono la gamma Lancia Ypsilon 2024, tutte con motorizzazione sia ibrida che elettrica.

Nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà disponibile con motorizzazione ibrida ad un prezzo di listino a partire da 24.900 €. Nel caso di una versione elettrica prezzo di listino a partire da 34.900 €, che diventa 29.900 €, in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU4 e di incentivi statali, e 31.900 € in assenza di rottamazione.

La versione Nuova Lancia Ypsilon rappresenta l’eleganza italiana: i toni verde salvia dei pannelli di portiere e plancia frontale, rivestiti in materiale riciclato, e la cucitura a contrasto sui sedili fanno spiccare i dettagli in bronzo spazzolato. Gli interni raffinati vantano un allestimento ricco che comprende il sistema di avvio senza chiave, sensori di parcheggio, assistenza alla guida con Forward Collision Warning, LDW e Android Auto/Apple CarPlay senza fili.

La versione Nuova Lancia Ypsilon LX è un vero e proprio status symbol: all’esterno spiccano i cerchi in lega diamantati da 17” ed i dettagli in tonalità nera lucida, mentre all’interno i sedili in velluto con trama a boiserie restituiscono un’eleganza assoluta, sottolineata dal raffinato rivestimento dei pannelli porta e plancia in Marm \ More, un materiale innovativo, realizzato con colori naturali, realizzato da Limonta e dalla Startup Fili Pari. L’allestimento è completato da caricatore Wireless, telecamere e sensori anteriori e posteriori, Cruise Control Adattivo e selettore della modalità di guida. Nata nel 1966 per celebrare il 60 anniversario di Lancia e poi adottata sulle versioni più preziose dei modelli, oggi la sigla LX ritorna sulla Nuova Lancia Ypsilon.

Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, si caratterizza per la sua raffinatezza ed esclusività, l’allestimento ricrea un vero e proprio salotto accogliente. Il modello è equipaggiato con il sistema di infotainment S.A.L.A. e dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione senza limiti, grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25” indicano lo spazio di manovra attorno all’auto. Lancia Ypsilon Cassina è la versione top di gamma per tutti coloro che sono appassionati di design.

Due nuove motorizzazioni: ibrido e 100% elettrico

La versione ibrida è alimentata da un motore ibrido con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3” e al contempo emissioni estremamente contenute. L’intelligente sistema di propulsione commuta autonomamente in puro elettrico, ad esempio durante le manovre a bassa velocità, riducendo i consumi della vettura e migliorando l’esperienza di guida. La versione ibrida è dotata di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, e-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di adattare lo stile di guida alle esigenze del conducente.

Nuova Lancia Ypsilon, nella sua versione 100% elettrica, è dotata di un motore da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh, nonché di un’autonomia fino a 403 km e con una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti. Il consumo della vettura è inoltre compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km.

Sei le tonalità di esterni disponibili per i primi due livelli di allestimento, a cui si aggiungono le varianti bi-color contraddistinte dalla combinazione con tettuccio nero: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada, Oro. Nuova Lancia Ypsilon dizione Cassina è invece caratterizzata unicamente dall’esclusiva tonalità Blu Lancia, colore iconico nella tradizione del marchio.

Fonte Lancia

Copyright Image: Sinergon LTD