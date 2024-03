Nuova Lancia Ypsilon è anche ibrida, e costa meno

Le caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina con motore ibrido MHEV 100 CV, prezzi a partire da 28.000 euro.

Nuova Lancia Ypsilon è disponibile anche in versione ibrida MHEV con una potenza di 100 cavalli, arricchendo così l’offerta top di gamma del modello.

La versione MHEV di Nuova Lancia Ypsilon rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una vettura versatile, grazie al suo motore ibrido di ultima generazione da 1.2, 48V a 3 cilindri che offre 100 CV (74 Kw). Questo propulsore non solo assicura prestazioni elevate, con una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3 secondi, ma anche un’esperienza di guida migliorata e consumi ridotti, specialmente in città grazie alla possibilità di passare all’alimentazione elettrica.

Dotata di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, la versione ibrida della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina integra funzionalità elettroniche avanzate come e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, che consentono di adattare lo stile di guida alle esigenze personali del conducente.

Esteticamente, il veicolo colpisce per il suo design. Il colore blu esclusivo, le linee armoniose, il frontale che rievoca la storica calandra Lancia e i fanali posteriori a LED che omaggiano la Lancia Stratos, conferiscono alla vettura un aspetto distintivo. L’interno offre il massimo del comfort e del benessere, con sedili in velluto blu riscaldabili e massaggianti e materiali sostenibili di alta qualità.

La tecnologia non è da meno, con il sistema di infotainment S.A.L.A. che offre un’esperienza di guida autonoma di Livello 2, telecamere a 180° per una visibilità ottimale e display da 10.25” per il monitoraggio dello spazio di manovra. Inoltre, la vettura è dotata di funzionalità di sicurezza avanzate come l’Automonous Emergency Braking (AEB) e l’Adaptive Cruise Control (ACC).

Il prezzo

Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina MHEV è offerta a partire da 28.000 euro, con una formula finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, che prevede un anticipo di 6.538 euro e rate mensili di 200 euro per 35 mesi, inclusi 3 anni o 30.000 km di garanzia. Al termine del finanziamento, il cliente avrà la possibilità di riscattare il veicolo, restituirlo o sostituirlo.

Copyright Image: Sinergon LTD