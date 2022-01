Dalla Cina arriva Jetour T-X, l’anti Ford Bronco e Land Rover Defender

Le caratteristiche ed i prezzi di Jetour T-X, l'anti Ford Bronco e Land Rover Defender plug-in ibrido che arriva dalla Cina.

E’ ancora un concept, ma Jetour T-X ha già fatto parlare di sé per la somiglianza con Ford Bronco nella parte anteriore ed il Land Rover Defender nella parte posteriore. Se invece è la prima volta che sentite il nome Jetour, sappiate che è un brand del gruppo Chery. Fondato nel 2018, sta già vendendo più di 150.000 unità all’anno.

Torniamo a Jetour T-X, che è dotato del logo illuminato sulla griglia, fari a LED, parafanghi squadrati, montanti oscurati e pneumatici All Terrain. Gli toni gialli ed il portapacchi con i LED integrati migliorano lo stile avventuroso del concept.

Secondo quanto comunicato da Jetour, X-T è basata sulla nuovissima architettura Kunlun sviluppata da Chery, utilizzando il powertrain ibrido plug-in “Kunpeng“. Questo permetterà presumibilmente una gamma combinata di 1.000 km ed un consumo medio di carburante di soli 1,0 lt/100 km. Il concept è anche dotato di sospensioni adattive e di un sistema di trazione integrale con blocco del differenziale.

Per quanto riguarda i prezzi, in Cina potrebbero essere attorno all’equivalente di 20/40.000 euro. Da notare che la casa automobilistica, sebbene appena nata, è già presente anche in altri mercati al di fuori della Cina, e lancerà uno o due nuovi modelli ogni anno nei segmenti SUV, pickup e MPV.

