Mild hybrid: è l’auto ibrida più venduta in Italia, ma conviene davvero o stai pagando di più per quasi niente?

Il mild hybrid (MHEV) è la motorizzazione più venduta in Italia con il 28,4% di quota (UNRAE 2024). Un piccolo motore elettrico a 12, 24 o 48 volt assiste il termico riducendo i consumi del 5-10%, senza fornire mai trazione autonoma. Il sovrapprezzo rispetto a una termica è di 500-1.500 euro. Oltre 160 modelli disponibili nel 2026.

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Auto Ibride, Top 10

Informazioni chiave:

  • Il mild hybrid (MHEV) ha raggiunto il 28,4% di quota di mercato in Italia nel 2024 (dati UNRAE), superando le auto a benzina. Il motore elettrico assiste il termico ma non fornisce mai trazione autonoma.
  • Il risparmio sui consumi è del 5-10% rispetto a una termica equivalente. Il sovrapprezzo è di 500-1.500 euro. Oltre 160 modelli disponibili nel 2026, da 21.450 euro (Suzuki Swift) in su.
  • In autostrada il vantaggio è marginale. Chi percorre oltre 30.000-40.000 km annui su extraurbana ottiene più risparmio con una full hybrid o una plug-in hybrid.

Il Mild Hybrid (MHEV) è la motorizzazione più venduta in Italia: secondo i dati UNRAE 2024, le ibride leggere hanno raggiunto il 28,4% di quota di mercato, superando le auto a benzina tradizionale. Il sistema affianca un piccolo motore elettrico a 12, 24 o 48 volt al propulsore a combustione, riducendo i consumi del 5-10% rispetto a un’auto termica equivalente. Il motore elettrico non fornisce mai trazione autonoma: il motore a benzina o diesel resta sempre acceso.

La batteria pesa poco più di 10 kg, ha una capacità inferiore a 1 kWh e non richiede ricarica esterna. Nel 2026 sono oltre 160 i modelli disponibili con motorizzazione MHEV in Italia, da citycar come la Suzuki Swift (da 21.450 euro) a SUV come la Kia Sportage e ammiraglie come la Mercedes Classe C.

Come funziona il sistema mild hybrid

Motore Mercedes Classe C Mild Hybrid
Image: Mercedes

Nei sistemi MHEV, un motore elettrico a bassa potenza funziona come generatore integrato (ISG, Integrated Starter Generator) e assiste il propulsore a combustione interna in tre fasi: l’avviamento del motore termico, il supporto in accelerazione e partenza e il recupero di energia in frenata e rilascio. La differenza rispetto a un full hybrid è che il motore elettrico del MHEV non è in grado di muovere l’auto da solo.

La batteria può operare a 12V (sistemi più semplici, come sulle prime Fiat 500 Hybrid), 24V o 48V (la configurazione più diffusa nel 2026, adottata da Dacia Duster, Ford Puma, Kia Sportage, Hyundai Tucson, BMW, Mercedes e Audi). I sistemi a 48V offrono un supporto elettrico più consistente e permettono la funzione di veleggiamento (coasting): il motore termico si spegne a velocità costante e l’auto procede per inerzia, recuperando energia.

Per capire la posizione del MHEV nel panorama delle ibride, è utile conoscere le differenze tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid.

Quali sono le auto mild hybrid più vendute nel 2026

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Image: Yayimages © Yayimages

Il mercato MHEV nel 2026 copre tutti i segmenti, dalle utilitarie ai SUV. Ecco i principali modelli benzina e i relativi prezzi di listino:

  • Suzuki Swift Hybrid 1.2 MHEV 81 CV: da 21.450 euro – consumi reali 5,03 l/100 km secondo il Centro Prove Quattroruote, la mild hybrid più efficiente sul mercato
  • Dacia Duster 1.2 TCe 48V 130 CV: da 24.800 euro – disponibile anche con trazione integrale e GPL
  • Fiat 600 Hybrid MHEV 1.2 110 CV: da 25.850 euro
  • Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Turbo 48V 130 CV: da 26.900 euro – unica con trazione integrale AllGrip sotto i 30.000 euro
  • Jeep Avenger e-Hybrid 1.2 MHEV 100 CV: da 27.200 euro
  • Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV: da ~28.100 euro

Nel segmento diesel MHEV, la Kia Sportage 1.6 CRDi 48V e la Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V restano tra le più apprezzate per chi percorre molti chilometri.

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Nel segmento premium, i sistemi 48V sono diffusi su BMW Serie 3, Mercedes Classe C e Audi A4, dove l’ISG migliora la fluidità del motore più che i consumi.

Una nota sulla Grande Panda: il modello che ha sostituito la Fiat Panda monta un sistema che Quattroruote classifica come full hybrid e non più come mild hybrid, perché è in grado di muovere l’auto in elettrico per brevi tratti. Lo stesso vale per la Citroën C3 e altri modelli del gruppo Stellantis con la stessa architettura.

Quando conviene scegliere una mild hybrid

Il MHEV conviene in tre situazioni specifiche. La prima è la guida urbana e mista: in città il sistema elettrico interviene nelle ripartenze da fermo, nelle fasi di stop-and-go e nella funzione start-stop potenziato, dove il risparmio rispetto a una termica pura è più evidente.

La seconda è il budget contenuto: una mild hybrid costa mediamente 500-1.500 euro in più rispetto alla versione termica dello stesso modello, contro i 3.000-5.000 euro in più di una full hybrid. Il sovrapprezzo si recupera in 2-3 anni con il risparmio sui consumi.

La terza è la semplicità d’uso: una MHEV si guida e si rifornisce esattamente come un’auto a benzina o diesel. Non richiede colonnine, wallbox né alcuna modifica alle abitudini.

Quando la mild hybrid non è la scelta giusta

Traffico autostrada
Image: Jared Murray su Unsplash

In autostrada il sistema MHEV ha un’utilità marginale: a velocità costante il motore elettrico non interviene e i consumi diventano paragonabili a quelli di una termica tradizionale. Chi percorre oltre 30.000-40.000 km all’anno prevalentemente su strade extraurbane o autostrade non ottiene vantaggi apprezzabili dalla tecnologia mild hybrid. In quel caso una full hybrid (come la Toyota Yaris Cross, che consuma 4,2 l/100 km nel ciclo misto) o una plug-in hybrid offrono risparmi molto più consistenti.

Un altro aspetto da considerare è il costo del carburante. Se il prezzo della benzina o del gasolio sale, il vantaggio percentuale del 5-10% di risparmio del MHEV resta invariato in termini relativi ma diventa più rilevante in valore assoluto. Il Total Cost of Ownership di una mild hybrid è comunque legato all’andamento dei prezzi dei carburanti fossili, a differenza di una plug-in hybrid o di un’elettrica che possono ridurre questa dipendenza.

Cosa cambia per gli incentivi e il bollo nel 2026

gasolio diesel pompa benzina
Image: Unlimphotos

La situazione incentivi per le MHEV nel 2026 è meno favorevole rispetto agli anni precedenti. Le mild hybrid rientrano nella fascia 61-135 g/km di CO2 dell’Ecobonus, ma i contributi sono subordinati alla rottamazione obbligatoria di un mezzo Euro 4 o inferiore e oscillano tra 1.500 e 3.000 euro a seconda della classe ambientale del mezzo demolito. Alcune fonti istituzionali indicano che nel 2026 la priorità dei fondi pubblici si è spostata verso BEV e plug-in hybrid, con i contributi per la fascia 61-135 g/km disponibili solo fino a esaurimento fondi. Prima dell’acquisto, è consigliabile verificare lo stato dei fondi sul sito del MIMIT.

Il bollo auto per le ibride è gestito a livello regionale e le esenzioni variano in modo consistente. In alcune regioni le MHEV immatricolate nel 2026 godono di esenzioni per 3-5 anni, mentre in altre (come il Lazio per le immatricolazioni post-2022) l’esenzione non è più prevista. La tendenza è verso una progressiva riduzione delle agevolazioni per le ibride leggere, con le regioni che concentrano i benefici sulle auto a zero emissioni o sulle plug-in hybrid.

Per quanto riguarda l’accesso alle ZTL, la dicitura “Ibrido” nel campo P.3 del libretto è il requisito per ottenere i vantaggi locali. Le MHEV omologate come ibride possono accedere alle ZTL nelle città che prevedono questa possibilità, ma le regole variano da comune a comune e sono soggette a revisione.

Come si colloca la mild hybrid rispetto alle altre ibride nel 2026

Il mercato delle auto ibride nel 2026 si articola su tre livelli con differenze sostanziali:

  • Mild Hybrid (MHEV): il motore elettrico assiste il termico ma non fornisce mai trazione autonoma. Risparmio del 5-10% sui consumi. Nessuna ricarica esterna. Sovrapprezzo contenuto. Oltre 160 modelli disponibili.
  • Full Hybrid (HEV): il motore elettrico può muovere l’auto da solo per brevi tratti (qualche centinaio di metri in città). Risparmio del 15-30%. Nessuna ricarica esterna. Sovrapprezzo più alto. Modelli di riferimento: Toyota Yaris (4,2 l/100 km), Toyota Yaris Cross, Honda Jazz, Renault Clio E-Tech.
  • Plug-in Hybrid (PHEV): batteria grande, ricaricabile alla presa domestica o alla colonnina. Autonomia elettrica da 40 a oltre 100 km. Risparmio massimo per chi ricarica regolarmente, minimo per chi non ricarica mai. Prezzo di listino più alto.

La MHEV è la scelta più razionale per chi vuole un’auto ibrida al prezzo più vicino possibile a una termica, con consumi leggermente inferiori e l’omologazione ibrida sul libretto. Chi cerca un risparmio più consistente sui consumi e può permettersi il sovrapprezzo trova nella full hybrid un vantaggio reale, in particolare nel traffico urbano.

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