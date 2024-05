I nuovi incentivi auto 2024 stanno completando l’iter burocratico legislativo per entrare in vigore: ecco quando arriveranno e quali sono gli sconti previsti.

Finalmente incentivi auto a maggio 2024: è questa la promessa fatta dal Ministro Adolfo Urso qualche giorno fa. Dopo una lunga gestazione, che ha condizionato il mercato delle quattro ruote, il decreto per i bonus sta completando l’iter burocratico per entrare in vigore: dopo la firma del Governo, è previsto l’ok della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In attesa che i tempi siano confermati, vediamo come funzionano i nuovi incentivi auto 2024 e, in particolare, quali sono le tipologie di veicoli interessati. Premettiamo subito che lo schema sarà lo stesso degli ultimi anni, con la suddivisione degli sconti per fasce di emissioni, ma sarà introdotta anche la discriminante dell’ISEE. Ecco una miniguida per chi vorrà acquistare l’auto nuova con gli incentivi.

I fondi per gli incentivi auto 2024

Stavolta i fondi per gli incentivi auto saranno decisamente più cospicui rispetto al passato: parliamo di 793 milioni di euro, divisi a seconda dell’alimentazione: 240 milioni di euro per le auto elettriche, che si accaparrano la fetta di sconti più consistente, 150 milioni per le auto ibride plug-in e i restanti 403 milioni di euro per le altre vetture con emissioni fino a 135 g/km, quindi le ibride mild hybrid, le ibride full hybrid e le termiche a basso impatto ambientale.

Non tutti i modelli con emissioni inferiori a 135 g/km verranno incentivati. La discriminante è determinata dal prezzo di listino, Iva inclusa, che per le elettriche, le ibride e le termiche non dovrà superare i 42.700 euro, mentre per le ibride plug-in, di base più costose, il tetto è fissato a 54.900 euro.

Come funzionano gli incentivi auto maggio 2024

Ecco una guida rapida per scoprire il funzionamento degli incentivi auto 2024. Partiamo riassumendo le tre fasce di emissioni incentivate:

0-20 g/km: auto elettriche;

auto elettriche; 21-60 g/km: auto ibride plug-in;

auto ibride plug-in; 61-135 g/km: auto ibride e termiche

Incentivi auto elettriche

Per le auto elettriche, i bonus auto 2024 saranno decisamente consistenti e si differenzieranno a seconda dell’ISEE:

con ISEE di oltre 30.000 euro l’incentivo auto previsto è di 6.000 euro senza rottamazione , 9.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 4 , 10.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 3 e 11.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 e Euro 2 ;

l’incentivo auto previsto è di , con rottamazione di , con rottamazione di e con rottamazione di ; con ISEE entro i 30.000 euro l’incentivo auto previsto è invece di 7.500 euro senza rottamazione, 8.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 5, 11.250 euro con rottamazione di un’auto Euro 4, 12.500 euro con rottamazione di un’auto Euro 3 e 13.750 euro, lo sconto più cospicuo, con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

Incentivi auto ibride plug-in

Per le auto ibride plug-in, ovvero quelle con emissioni comprese tra i 20 g/km e i 60 g/km, saranno previsti questi bonus:

con ISEE di oltre 30.000 euro , 4.000 euro senza rottamazione , 5.500 euro con rottamazione di un’auto Euro 4 , 6.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 3 e 8.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 e Euro 2 ;

, , con rottamazione di , con rottamazione di e con rottamazione di ; con ISEE entro i 30.000 euro l’incentivo sale a 5.000 euro senza rottamazione o con rottamazione di una Euro 5, 6.875 euro con rottamazione di un’auto Euro 4, 7.500 euro con rottamazione di un’auto Euro 3 e 10.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

Incentivi auto ibride e termiche

Per le auto ibride e termiche, infine, non ci sarà la distinzione determinata dall’ISEE più basso e non sono previsti sconti senza rottamazione. I bonus saranno di:

2.000 euro con rottamazione di una Euro 3 o Euro 4;

con rottamazione di 3.000 euro con rottamazione di una Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

Gli incentivi auto attuali

Fino all’entrata in vigore dei nuovi incentivi 2024 sarà ancora in vigore lo schema di bonus attuale. I fondi residui sono consultabili in tempo reale sul sito del Mise:

auto con emissioni da 0 a 20 g/km: 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione;

senza rottamazione, con rottamazione; auto con emissioni da 21 a 60 g/km: 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione;

senza rottamazione, con rottamazione; auto con emissioni da 61 a 135 g/km: 2.000 euro solo con rottamazione.

Il tetto massimo di listino per le elettriche, le ibride e le termiche non deve superare i 42.700 euro, mentre per le ibride plug-in i 54.900 euro.

