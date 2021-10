Il nuovo Nilox M1 integra soluzioni di sicurezza interessanti a un prezzo di 399,95€

Abbiamo visto dal vivo il nuovissimo Nilox M1, monopattino elettrico di rinnovata concezione con tutte le più recenti tecnologie volte a garantire comfort e, soprattutto sicurezza su strada. Grazie, infatti, a numerosi accorgimenti votati a mantenere il più possibile gli occhi e l’attenzione sulla strada, Nilox M1 arriva sul mercato pronto per le riforme dedicate all’utilizzo di questi mezzi, che sono in discussione in Parlamento proprio in questi giorni.

Nilox M1: l’espressione dell’ “X-Drive”

Nilox M1 è il primo a portare la nuova filosofia “X-Drive“, che esprime la volontà del marchio di continuare a innovare il mondo della mobilità elettrica con prodotti che vogliono essere più affidabili, tecnologici e distintivi.

Nello specifico, Nilox M1 è il primo monopattino consumer in Italia che incorpora gli indicatori di direzione nel LED posteriore (i primi sono stati quelli di alcune compagnie di sharing), che permette di segnalare in modo più semplice e sicuro il cambio di direzione e la frenata.

Il veicolo è dotato poi di manopole fluorescenti con rivestimento antibatterico, che permettono di essere sempre visibili, anche quando le condizioni di luce sono scarse o nulle.

Design più personale

Più sicuro, più personale: Nilox M1 punta a chi guarda prima di tutto al design, grazie al manubrio rivisitato e al nuovo display, che regalano un touch&feel inedito. Il display, tra l’altro, segnala eventuali problemi per rendere più semplice confrontarsi con l’assistenza, mentre per ridurre il rischio di furto la marcia si attiva solo tramite NFC con tessera dedicata, che si può collegare anche allo smartphone.

Oltre alle tre velocità standard, Nilox M1 gode anche di Cruise Control per viaggiare alla velocità desiderata finché non si preme il freno. L’autonomia è di 25 km, il motore da 340 W con una modalità Torque dedicata per esprimere la massima potenza in salita.

Disponibile da novembre in colorazione Matte Black + Flash Lime (arriverà poi anche in Dark Grey + Petrol Blue), il prezzo è di 399,95 euro.

