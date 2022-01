10 cose che capitano quando c’è traffico…

Sarà capitato anche a voi...

A qualcuno piace il traffico. Dev’essere sicuramente così perchè in alcune città italiane dopo i restringimenti delle carreggiate, il prolificare di divieti di accesso, ZTL e cantieri che non finiscono mai, il traffico è aumentato anziché diminuire. Il tutto con meno mezzi privati in circolazione. Possibile?

Che siate stati incolonnati causa vacanze, o che abbiate ricominciato con la vita da pendolare, ecco le 10 cose che capitano quanto c’è traffico. E come al solito, proviamo a riderci sopra!

1) Autostrada o tangenziale: ovviamente le altre corsie vanno e la tua è completamente ferma

Quale motivo scientifico c’è alla base del fatto che scegli sempre la colonna più lenta?

2) C’è traffico, metti la tua canzone preferita, e torna subito l’allegria!

La la la la la la laaaaaaaaaaa!

3) Quando sei completamente fermo e Isoradio annuncia “coda a tratti”

Si certo, è a tratti nel senso che sei nel tratto in cui c’è coda…

4) Quando c’è traffico, ma c’è anche La Zanzara a Radio24

Cruciani e Parenzio ti fanno ridere ed inca**are allo stesso tempo….

5) Vorresti avere un carro armato per superare tutti di slancio

Sarebbe così semplice no?

6) Trovi il tempo per truccarti con lo specchietto retrovisore

Si ammettilo, lo fanno tutte…

7) Quando qualcuno ti suona perchè perdevi tempo truccandoti dallo specchietto

Ma che caaaaaa

8) Vedi i cani con la testa fuori dal finestrino e vorresti fare come loro…

Ahaha ma come fanno a resistere?

9) Quando ti chiedono perchè vuoi sempre metterti davanti al semaforo…

Ecco perchè! (chiedete a Toretto)

10) Quando ti accorgi che mancano solo 100 metri alla tua uscita…

Ed eccoci quiiiiiii!!!!!

10 bis) Quando sei arrivato, ma ti accorgi che devi tornare a casa perchè hai dimenticato il….

Un nuovo viaggio, una nuova avventura!

Speriamo di avervi strappato una ristata come sempre, e come sempre: alla prossima!

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.