Le nuove varianti colorate della famiglia Suunto Race 2024 ampliano l’offerta per gli appassionati di fitness che desiderano un orologio dal design elegante e dalle funzionalità avanzate. La scelta ideale per chi cerca un orologio sportivo che si adatti perfettamente al proprio stile di vita attivo e alla propria personalità.

La famiglia Suunto Race si arricchisce con l’introduzione di tre nuove varianti colorate: Suunto Race Amethyst, Suunto Race Midnight e Suunto Race Birch. Questi nuovi modelli portano un tocco di colore all’orologio sportivo che ha fatto la sua comparsa nel panorama degli sportwatch nell’ottobre del 2023.

Suunto Race, fin dal suo lancio, si è distinto per il suo display Amoled ampio e nitido, le funzioni di allenamento innovative e le dettagliate mappe offline. Questo orologio è stato ideato per atleti che puntano a migliorare le proprie prestazioni e a sfidare i propri limiti. Adatto per una ampia varietà di sport, sia per l’allenamento che per il tempo libero, Suunto Race è diventato un must-have per gli appassionati di fitness.

Ora, con l’aggiunta dei colori Amethyst, Midnight e Birch, Suunto Race offre un’ulteriore personalizzazione per coloro che desiderano un orologio che rifletta il proprio stile unico. Le nuove varianti mantengono le stesse caratteristiche tecniche di alto livello dei modelli precedenti, come Suunto Race Charcoal in titanio e Suunto Race All Black in acciaio inossidabile. Tra le caratteristiche salienti, si annoverano il display da 1,43 pollici ad alta risoluzione, una corona digitale per una navigazione veloce e intuitiva e la misurazione avanzata dell’allenamento, che include la variabilità della frequenza cardiaca per valutare il recupero.

Gli orologi Suunto Race offrono anche mappe outdoor offline gratuite, precisione di rilevamento GPS di alto livello e un’eccellente durata della batteria, che raggiunge le 40 ore in allenamento continuo con tracciamento GPS e fino a 26 giorni in modalità giornaliera. I modelli in acciaio inossidabile e titanio sono testati secondo gli standard militari Suunto, resistenti a temperature da -20° C a +55° C e impermeabili fino a 100 metri.

Il Suunto Race si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design raffinato. Con un peso di soli 69 grammi per la variante in titanio e 83 grammi per quella in acciaio inossidabile, questi orologi combinano leggerezza, resistenza e stile. Gli accessori disponibili includono il bracciale in silicone Suunto 22 mm Athletic 5 e la fascia cardio Suunto Smart.

Suunto Race ha un prezzo di 449 euro per la variante in acciaio inossidabile e 549 euro per quella in titanio.

