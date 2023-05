Hublot Big Bang Unico Sky Blue 2023: la limited edition per l’estate

Hublot Big Bang Unico Sky Blue 2023: è tempo di passare all’ora estiva! Il blu, il colore più popolare al mondo, simboleggia nuovi orizzonti, suscita il desiderio di evasione, suggerisce prospettive inesplorate. Esibite al polso i colori aerei del Big Bang Unico Sky Blue 42 mm: un cielo radioso ammanta la ceramica della cassa di leggerezza, spensieratezza e libertà.

Hublot Big Bang Unico Sky Blue 2023: il video e le caratteristiche



Nel 2019, Hublot ha creato una ceramica di colore vivace, siglando una prima mondiale e brevettata. Da allora quasi tutti i colori Pantone sono alla sua portata. Il Big Bang Unico Sky Blue fa così di un materiale innovativo un nuovo must. Come un cielo senza nuvole, il quadrante dell’orologio rivela la ruota a colonne del calibro di manifattura a carica automatica HUB1280, caratterizzato da 72 ore di riserva di carica.

Scandendo il tempo al ritmo sereno del movimento Unico, il Big Bang Unico Sky Blue ispira un sentimento di freschezza e di infinito. Lancette e indici di un bianco luminescente, che sembrano sospesi, segnano le ore di lieti incontri. Le sei iconiche viti a forma di H spiccano sull’azzurro della lunetta, anch’essa realizzata in ceramica lucida e satinata.

Questo materiale high-tech, realizzato mediante processi esclusivi della Maison che gli conferiscono questo colore unico e un indubbio comfort, è ipoallergenico e si adatta alla temperatura della pelle. Leggero e resistentissimo all’ossidazione e ai graffi, è perfetto per le avventure estive.

La nuova edizione Summer del Big Bang Unico è accompagnata da un cinturino in Velcro con chiusura sportiva autoadesiva, oltre che dall’iconica versione in caucciù naturale strutturato a righe con fibbia déployante in titanio, perfetta per le lunghe notti sotto le stelle della volta celeste.

La nuova edizione limitata è disponibile in 200 esemplari sull’e-commerce e nei 130 punti vendita del brand, situati nelle città più iconiche ed esclusive del mondo.

