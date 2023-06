Ark Zero, la microcar elettrica all’inglese

Si chiama Ark Zero, è il primo veicolo della prima azienda di sole auto elettriche inglese e si pone come il veicolo elettrico più “economico e funzionale” del Regno Unito, dove viene venduto a £ 5.995, circa 7.000 €, più o meno lo stesso prezzo della Citroën Ami in Italia.

In UK è effettivamente il veicolo elettrico più economico, resta da capire se il suo design e le sue caratteristiche permetteranno all’azienda di espandere la sua gamma.

Le caratteristiche dell’Ark Zero

L’obiettivo di Ark è quello incentivare la transizione del Regno Unito a un sistema di trasporto più ecologico, “eliminando la dipendenza dai combustibili fossili e abbracciando veicoli elettrici come Ark Zero. Possiamo favorire un cambiamento positivo nelle nostre comunità e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future“, ha dichiarato Yilmaz Bora, CEO di Ark.

Parlando della vettura, è una minuscola monoscocca lunga 2 metri e mezzo, larga 1,2 e larga 1,63, con un passo di 1,72 metri e dal peso di soli 489 kg, il che è un bene per i consumi, ma potrebbe costituire un problema per la sicurezza.

Secondo Ark, la scelta dell’alluminio al posto dell’acciaio, scelta tipica per le microcar, permetterebbe una maggiore capacità di assorbimento e dissipazione dell’energia in caso di incidente.

Ha un design abbastanza moderno, anche se poco originale e distintivo, caratterizzato all’anteriore da due fari LED circolari inseriti in una fascia in nero lucido, dove si trova anche il logo. Dentro, un abitacolo progettato per due e finiture chiare, per aumentare visivamente lo spazio e creare un ambiente più luminoso.

Il motore eroga una potenza massima di 3 CV con batteria da 80 Ah, che promette 80 km di autonomia e 45 km/h di velocità massima. La ricarica ha una potenza massima di 7,4 kW e in UK richiede meno di una sterlina, con un tempo tra le 6 e le 8 ore.

La vettura, per ora disponibile solo nel Regno Unito, sarà presto disponibile anche in altri paesi. Si può ordinare solo sul sito di Ark in un solo allestimento che comprende tettuccio apribile, luci LED, telecamera di retromarcia, display LCD e bluetooth. 4 i colori: rosso, grigio, nero o bianco.

