Trionfale Titanium Limited Edition, l’e-bike di ultima generazione di Italmoto, che unisce innovazione, eleganza e sostenibilità. Realizzata con materiali pregiati e dotata di tecnologie avanzate in un connubio tra prestazioni e stile.

Italmoto è un marchio un’icona per gli amanti delle due ruote, evocando l’epoca d’oro della rinascita italiana degli anni ’50, un periodo segnato dalla ripresa post-bellica e dall’entusiasmo per le competizioni come il Motogiro e la Mille Miglia. Originaria della storica via Emilia, Italmoto ha lasciato un segno indelebile nella storia motociclismo italiano.

Ma che fine aveva fatto? Recentemente il marchio ha vissuto un rilancio significativo grazie all’impulso di un gruppo di imprenditori e designer italiani, focalizzati sul promuovere una mobilità elettrica e sostenibile, rigorosamente Made in Italy. Da quest’innovazione nasce la Trionfale Titanium Limited Edition, una e-bike di ultima generazione con radici motociclistiche, ideata per l’ambiente urbano e prodotta nelle officine di Caserta.

Questa nuova creazione si unisce alla Trionfale, un modello già apprezzato e selezionato nel 2023 dall’ADI Design Index per il suo design distintivo. La Trionfale Titanium si distingue come il vertice dell’innovazione e dell’eleganza nel settore delle biciclette a pedalata assistita. Ogni elemento è stato finemente elaborato per garantire una guida superiore, combinando l’estetica raffinata con le migliori prestazioni. Il telaio, interamente prodotto in Italia secondo principi motociclistici, è realizzato in alluminio per leggerezza e durabilità, con dettagli in titanio che ne accentuano l’unicità. Ogni bicicletta è numerata con una placca in titanio che ne certifica l’esclusività.

La batteria agli ioni di litio, all’avanguardia, assicura un’autonomia estesa, ideale per lunghe percorrenze urbane. Il display da 5.5 pollici Color TFT Smart, integrato nel manubrio, facilita la gestione delle varie modalità di assistenza e la connettività Bluetooth permette di sincronizzare la bici con smartphone per monitorare le prestazioni.

La potenza del motore è di 250 W, con una velocità massima di 25 km/h e 5 livelli di velocità con possibilità di configurare 9 PAS. I freni sono a disco ad attivazione idraulica.

In perfetto stile scrambler, la Trionfale Titanium è equipaggiata con una sella biposto e pedane posteriori per il passeggero, unendo il fascino retrò alla funzionalità moderna. Disponibile in soli 100 pezzi, la Trionfale Titanium Limited Edition è un tributo all’eleganza del titanio e alle prestazioni avanzate, offrendo un’esperienza di guida ineguagliabile e rispettosa dell’ambiente.

Il prezzo è di 2.690 €, ma per chi effettua un preordine di 150 € ottiene uno sconto secco del 20% che fa scendere il prezzo finale a 2.150 €. Alla conferma dell’ordine e quando la e-bike in versione limitata sarà pronta, sarà possibile pagare l’importo finale scontato dell’acconto di preordine, quindi 2.000 €, anche in tre rate con PayPal.

