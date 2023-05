Realizzato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile, l’orologio sportivo Suunto Vertical offre mappe offline dettagliate e previsioni meteo avanzate, è progettato per le spedizioni all’aperto e gli allenamenti impegnativi.

Alcuni scelgono i sentieri battuti, mentre gli avventurieri preferiscono andare con coraggio dove pochi sono andati prima e hanno bisogno di uno strumento di cui fidarsi per essere guidati. Con i più alti standard di resistenza, le mappe offline, la migliore durata della batteria e la migliore precisione sul mercato, potenziate dalla ricarica solare, Suunto Vertical è una guida affidabile per esplorare le vette più alte, le valli più ripide e molto di più.

Suunto Vertical: caratteristiche

Suunto Vertical è dotato di mappe outdoor offline dettagliate e gratuite. Le nuove mappe si basano sulla già avanzata navigazione dei percorsi dell’applicazione Suunto. Scoprire e creare percorsi è facile grazie alle heatmap, alle mappe 3D e ai livelli di superficie stradale dell’app Suunto, e sincronizzarli con l’orologio è un gioco da ragazzi.

Suunto Vertical ha una durata della batteria superiore a quella dei suoi concorrenti: 85 ore di monitoraggio continuo dell’attività fisica con la massima precisione di localizzazione con la variante solare in titanio e 60 ore con la variante in acciaio inossidabile. La modalità Tour, che fornisce comunque un rilevamento accurato, offre 500 ore di rilevamento continuo dell’attività fisica. In modalità giornaliera, Suunto Vertical vi accompagna fino a 60 giorni, nella variante solare in titanio anche fino a 1 anno senza ricarica.

Suunto Vertical può collegarsi contemporaneamente fino a cinque sistemi satellitari (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS) e a un massimo di 32 singoli satelliti. Combinando il design funzionale finlandese con materiali di altissima qualità, come il vetro zaffiro, l’acciaio inossidabile e il titanio, Suunto Vertical offre una durata testata in ambito militare e confermata da atleti di livello mondiale.

Le dimensioni generose dello schermo consentono di seguire facilmente i dati metrici mentre si è in movimento. Tutte le modalità sportive sono dotate di schermate di dati specifici per lo sport e ci sono più di 95 modalità sportive diverse tra cui scegliere, dal trail running al ciclismo fino al nuoto. Chi vuole ancora di più può creare le proprie modalità sportive personalizzate nell’applicazione Suunto o visitare il SuuntoPlus Store per ulteriori applicazioni e guide sportive.

