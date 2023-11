CFMoto 450MT ad EICMA 2023, la piccola grande adventure bike

Dai cinesi di CFMoto l’interessante proposta con la CFMoto 450MT, presentata in anteprima all’EICMA 2023, si affaccia sul mercato con un motore da 449 cm³ e una filosofia di design che privilegia la leggerezza, rendendola così accessibile e gestibile in svariate condizioni di guida.

Come evidenziato da molti, emerge nel panorama delle moto adventure con un approccio che si distacca dalle convenzioni attuali del settore. A differenza della tendenza generale verso cilindrate maggiori e dimensioni imponenti, la 450MT punta verso una cilindrata gestibile da tutti, con un prezzo che sarà sicuramente accessibile.

CFMoto 450MT si distingue per un’estetica personalizzata che rompe gli schemi, proponendo linee aggressive e al contempo dinamiche. Il parabrezza alto e i gruppi ottici full LED non solo conferiscono alla moto un aspetto distintivo, ma garantiscono anche una protezione aerodinamica ottimale. Allo stesso modo, l’adozione del parafango anteriore rialzato sottolinea la sua vocazione off-road.

Il propulsore della CFMoto 450MT è un bicilindrico parallelo da 449 cm³, già apprezzato sulla 450SR, che si contraddistingue per reattività e vigore. Con una potenza dichiarata di 46,9 CV a 10.000 giri al minuto e una coppia di 39,3 Nm a 7750 giri/minuto, il motore promette prestazioni brillanti su una moto che sfiora i 170 kg di peso. Queste caratteristiche, combinate a un cambio a sei rapporti e due mappature motore, forniscono al pilota gli strumenti per un’esperienza di guida coinvolgente e versatile.

La ciclistica vanta un telaio tubolare con subframe posteriore imbullonato e un pacchetto sospensioni dedicato all’off-road, che include una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore con leveraggi progressivi. L’impianto frenante, dotato di disco anteriore con pinza a fissaggio radiale, è integrato da un sistema ABS a doppio canale BOSCH, disattivabile sulla ruota posteriore per i più esperti, per offrire sicurezza e prestazioni ottimali su ogni fondo stradale.

Il quadro strumenti è dominato da un display a colori da 5 pollici con inclinazione regolabile, fondamentale per una leggibilità ottimale in ogni condizione di guida, specialmente in posizione eretta tipica dell’off-road. La possibilità di arricchire la moto con un’ampia gamma di accessori aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione.

La CFMoto 450MT si configura quindi come una scelta davvero interessante per coloro che cercano un’adventure bike dalle dimensioni contenute ma senza rinunciare a dotazioni tecniche di prim’ordine e a un carattere sportivo.

Con sospensioni KYB regolabili e una dotazione elettronica completa, la moto si pone come un’alternativa di rilievo all’interno del suo segmento di mercato, anche in considerazione di un prezzo che si preannuncia competitivo. Resta da vedere come il mercato accoglierà questa proposta innovativa, che mira a coniugare performance, accessibilità e piacere di guida.

