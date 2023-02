Arriva la tenda estraibile per auto per bloccare la luce del sole

Avete presente quando fa caldo, molto caldo, e paghereste oro per un parcheggio all’ombra? Ebbene, arriva direttamente da Hong Kong il gadget che risolve tutti i problemi del caso con la tenda estraibile per la vostra auto.

Chiamato Solar-Powered Electric Retractable Car Umbrella, il dispositivo ha un funzionamento molto semplice: si installa sul tetto del veicolo e, quando viene aperto, blocca la luce del sole per impedire che raggiunga la superficie del metallo.

Il design è stato creato appositamente per essere il meno invasivo possibile. La tenda si ripiega in una custodia centrale e si espande premendo un pulsante. Il sistema è dotato di un telecomando che consente al conducente di aprire e chiudere la tenda in pochi secondi. Grazie alla batteria integrata, il tendone dovrebbe poter essere utilizzato circa 40 volte per ogni carica.

A proposito di batteria, il dispositivo è dotato di due opzioni di ricarica. E’ possibile collegare la tenda al caricatore o affidarsi semplicemente alla ricarica del sole. Il gadget include infatti anche il supporto per la ricarica solare, in modo da poter ricaricare la batteria mentre si protegge l’auto dai raggi solari durante le calde giornate estive.

Se vi state chiedendo quanto sia efficace quando si tratta di bloccare la luce del sole, la casa promette prestazioni al top grazie a un rivestimento nano-solare. La resistenza al vento è di livello 7 e, grazie alle staffe in lega di alluminio, dovreste essere in grado di guidare, ovviamente quando è retratta, senza temere che voli via.

Un accessorio auto del genere potrebbe rivelarsi utile per chi non vuole lasciare l’auto in pieno sole, ma anche per gli appassionati di auto che non vogliono che la forte luce solare estiva danneggi in alcun modo la vernice.

Il progetto è stato disponibile Kickstarter ed è possibile assicurarsi il pacchetto early bird con una donazione di 397 euro spedizione compresa, che dovrebbe iniziare ad aprile di quest’anno.

