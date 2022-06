EasyPol è l’app per rinnovare bollo e patente senza fare la coda

EasyPol è un’interessante applicazione per smartphone, scaricabile gratuitamente su Android e iOS, che permette di rinnovare comodamente da casa sia la patente che il bollo. Il software si occupa più in generale di pagamenti digitali e di recente ha implementato una serie di novità come supporto agli utenti per la gestione delle spese automobilistiche, aiutandoli contro le sempre più lunghe code per il rinnovo della patente, dovute alla scadenza delle proroghe concesse per il covid.

EasyPol e la funzione Garage

Tra le diverse funzionalità spicca Garage, che permette di visionare lo status del bollo dei veicoli in modo immediato e intuitivo, importando i promemoria che avvisano quando è il momento di pagare, e finalizzare il pagamento direttamente sull’app.

In Garage è possibile caricare i dati di auto, moto, rimorchi visualizzando tutte le informazioni del bollo che, ricordiamo, deve essere pagato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo versato. Inoltre, EasyPol permette di conservare la ricevuta in formato digitale utile per accertamenti o errori.

A breve, arriverà definitivamente anche la funzione per prenotare e pagare il rinnovo della patente.

Non serve lo Spid

Una delle peculiarità di EasyPol è che consente di pagare il bollo, ma anche le multe, senza usare lo SPID. Gli abitanti di Roma, in più, possono pagare il PAV (Preavviso Accertamento Violazione) che solitamente viene lasciato sulla vettura.

Con 40.000 veicoli iscritti al Garage di EasyPol, l’app punta a crescere implementando nuove funzionalità utili che aiutino gli utenti nella difficile situazione burocratica italiana.

