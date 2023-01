Lancia Ypsilon Tech a Porter: ora più tecnologica a 13.350 €

Debutta la Lancia Ypsilon Tech a Porter, edizione indicativa del Model Year 2023 che rende la seconda auto più venduta del Paese più tecnologica.

Con un prezzo in promozione di 13.350 € con rottamazione e finanziamento FCA Bank, la Ypsilon 2023 vede come novità sostanziali il nuovo infotainment da 7” compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto e la nuova telecamera posteriore in aiuto alle manovre.

Lancia Ypsilon “si connette” con una nuova veste

Sulla Lancia Ypsilon Tech à Porter migliora la dotazione tecnologica, per puntare ancora di più al pubblico a lei più affezionato: giovani e donne.

C’è quindi il caricatore wireless per lo smartphone posizionato sotto la leva del cambio, e il nuovo display da 7” con compatibilità wireless ai sistemi operativi mobili. Novità anche la telecamera posteriore per agevolare le manovre di parcheggio.

A questo si unisce la nuova colorazione Verde Rugiada e nuovi rivestimenti interni, sempre all’insegna della sostenibilità.

L’abitacolo ha infatti plancia e pannelli porta in blu con accenni multicolor verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette. Inoltre, il cluster strumenti ha una grafica rinnovata, e nuovo è anche il rivestimento in Seaqual Yarn per i sedili, il materiale nato dalla plastica riciclata dal mar Mediterraneo.

Migliora l’efficienza

La Ypsilon migliora anche nell’efficienza.

Disponibile unicamente con motore mild hybrid 12 Volt 1.0 3 cilindri da 70 CV Firefly, beneficia di tutti i vantaggi di un’auto ibrida, a partire dagli incentivi, e al contempo mantenendo bassi i consumi per un maggiore risparmio.

Oltre alla nuova Tech a Porter, Lancia rinnova anche la Silver, che ha una caratterizzazione nera su calandra e logo. Rimane anche la serie speciale Alberta Ferretti, che beneficia anch’essa delle novità tecnologiche.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.