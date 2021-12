La Land Rover Discovery Sport offre un'efficiente gamma di motorizzazioni ibride plug-in, diesel Ingenium e potenti edizioni speciali a benzina.

Land Rover Discovery Sport 23MY, il SUV compatto premium di Land Rover per la famiglia, offre efficienti motori diesel Ingenium mild-hybrid di nuova generazione, sistema di infotainment Pivi Pro e due edizioni speciali: l’accattivante Urban Edition e la potente Discovery Sport Black con motore a benzina Ingenium da 290 CV.

Land Rover Discovery Sport 23MY: gamma motori

La Discovery Sport è disponibile con una gamma di diverse opzioni di motore, tra cui l’ibrido plug-in P300e e gli efficienti motori diesel a quattro cilindri di nuova generazione. Disponibili in due potenze, i diesel D165 (163 CV) e D200 (204 CV) offrono maggiore efficienza, potenza più fluida e raffinatezza superiore. Entrambi utilizzano la più recente tecnologia mild-hybrid (MHEV) di Land Rover se abbinati all’AWD, con una batteria per recuperare l’energia che sarebbe perduta in fase di decelerazione. Il risultato è un sistema stop-start più fluido ed efficiente, che offre ai clienti un assaggio dei vantaggi di un veicolo elettrificato senza la necessità di ricaricare con un cavo.

La gamma benzina Discovery Sport si arricchisce ulteriormente con l’edizione “Discovery Sport Black”. Alimentata da un motore turbo che eroga 290 CV per prestazioni fluide e raffinate, la Discovery Sport Black presenta una serie di miglioramenti del design esterno e interno e una perfetta combinazione di look accattivante, versatilità familiare e capacità all-terrain caratteristica della Discovery Sport. La variante a cinque posti accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

Land Rover Discovery Sport 23MY: la Urban Edition

È inoltre disponibile la Discovery Sport Urban Edition. Basata sulla R-Dynamic S, l’edizione speciale presenta elementi di design distintivi, tra cui finiture in Shadow Aluminium, sedili in tessuto scamosciato Luxtec e tetto a contrasto nero. L’Urban Edition è disponibile in cinque colorazioni esterne: Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver.

Land Rover Discovery Sport 23MY: tecnologia a bordo

L’esperienza digitale è stata trasformata all’interno della Discovery Sport, con l’innovativo sistema di infotainment Pivi di Land Rover. Il sistema è pronto all’uso non appena viene acceso: un piano dati separato e una batteria garantiscono che non ci siano ritardi. Gli aggiornamenti software sono disponibili gratuitamente tramite la connessione dati integrata e possono anche essere programmati in base alle proprie esigenze, garantendo di avere sempre le mappe, le app e le funzionalità del veicolo più recenti senza doversi recare presso una concessionaria.

Lo streaming di musica e contenuti multimediali non è mai stato così semplice, con Spotify integrato come “sorgente multimediale” nel menù di infotainment e connettività Bluetooth per due telefoni contemporaneamente. C’è anche la ricarica del dispositivo wireless con l’opzione di amplificazione del segnale. È disponibile anche l’Activity Key di seconda generazione, che consente ai clienti di aprire qualsiasi portiera, bloccare o persino avviare il veicolo semplicemente trovandosi nelle vicinanze, senza bisogno del telecomando.

I clienti possono persino controllare la qualità dell’aria in cabina tramite il touchscreen, attivando il sistema intelligente di filtraggio dell’aria in cabina per filtrare il particolato fine nocivo, spesso presente nelle città e nelle aree ad alto traffico. Il sistema, introdotto in aggiunta alla funzione esistente di ionizzazione dell’aria nell’abitacolo, filtra il particolato fine, gli allergeni, i pollini e persino gli odori forti. Il sistema è in grado di filtrare il particolato ultrafine (fino e anche al di sotto di PM2,5). Basta selezionare la modalità “Purify” per attivare il sistema, che filtra e monitora continuamente l’aria all’interno della cabina rispetto all’aria esterna. È sufficiente controllare i livelli sul touchscreen, per essere certi che l’aria all’interno sia più pulita di quella esterna.

La tecnologia della Discovery Sport include anche una suite completa di funzioni avanzate di assistenza alla guida, come il rear Traffic Monitor e il sistema 3D surround Camera opzionale.

La Land Rover Discovery Sport 23MY è ordinabile con prezzi a partire da 40.455 euro. È possibile scegliere tra le specifiche Discovery Sport SE, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, Discovery Sport Urban e Discovery Sport Black.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.