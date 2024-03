BYD ha annunciato un piano ambizioso con l’introduzione della quinta generazione dell’architettura ibrida DM e della nuova e-Platform 4.0.

BYD, il colosso tecnologico e automobilistico con sede a Shenzhen, vuole fermamente cambiare panorama dei veicoli elettrificati con un piano ambizioso che prevede il lancio di nuove tecnologie e una gamma di prodotti rinnovata nei prossimi tre anni. La strategia dell’azienda si concentra sull’innovazione e sull’espansione del suo portafoglio di veicoli ibridi ed elettrici, ponendosi come uno dei leader nel mercato globale dell’automotive.

Al centro di questa strategia vi è l’introduzione della quinta generazione dell’architettura ibrida DM, una piattaforma che ha fatto il suo debutto nel 2008 e che, nel corso degli anni ha visto continui aggiornamenti e miglioramenti. La nuova generazione promette di portare una svolta nel settore, con veicoli capaci di raggiungere quasi 2.000 chilometri di autonomia combinando un pieno di carburante con una ricarica completa delle batterie.

La piattaforma DM si è evoluta negli anni, con l’introduzione delle varianti DM-p, orientate alle prestazioni, e DM-i, focalizzate sull’efficienza nei consumi. Questa differenziazione ha permesso a BYD di soddisfare una vasta gamma di esigenze dei consumatori, offrendo veicoli ibridi adatti sia agli amanti della guida emozionante sia a coloro che privilegiano l’efficienza ed il risparmio.

Parallelamente, BYD sta lavorando all’aggiornamento della sua architettura per veicoli esclusivamente elettrici, la e-Platform. Dopo il lancio della versione 3.0 nel 2021, l’azienda si prepara a introdurre la nuova e-Platform 4.0. Questa nuova versione dovrebbe presentare miglioramenti significativi, tra cui una maggiore integrazione dei componenti chiave e una riduzione dei cablaggi. Questi interventi non solo ottimizzeranno il design e le prestazioni dei veicoli, ma contribuiranno anche a ridurre i costi di produzione, rendendo i veicoli elettrici BYD più accessibili a un pubblico più ampio.

L’offensiva di prodotto di BYD nei prossimi anni riflette la determinazione dell’azienda a rimanere all’avanguardia nel settore automotive, investendo in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni di mobilità innovative ed ecologiche. Con l’introduzione della quinta generazione della piattaforma DM e il passaggio alla nuova e-Platform 4.0, BYD si posiziona come un protagonista, mettendo in campo tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti.

Copyright Image: Sinergon LTD