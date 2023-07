Lexus LBX è l’acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, un SUV compatto, divertente da vivere, ma che non scende a compromessi in termini di qualità e attenzione ai dettagli. L’essenza di Lexus è stata distillata in un packaging più piccolo e viene offerto in una scelta di quattro “atmosfere” oltre alla versione di ingresso. LBX si presenta anche con la serie limitata Original Edition, prenotabile online. 1.500 esemplari che offrono caratteristiche di stile e di design esclusive come la finitura nera opaca per i cerchi in lega da 18”, dettagli silver sulla parte anteriore e posteriore e badge “Original Edition” sul portellone posteriore. Gli interni sono in pelle e ultrasuede Black & Dark Grey con finiture in tinta.

Lexus LBX: design

Lo stile di LBX stabilisce una nuova identità Lexus con un design frontale “Resolute Look” che reinterpreta la famosa griglia a clessidra. Sebbene le dimensioni esterne siano più compatte di qualsiasi altra Lexus, il look è muscoloso e potente. La griglia è stata unita in un’unica forma trapezoidale, posizionata sotto una stretta apertura che corre sotto il bordo anteriore del cofano, collegando i sottili gruppi ottici.

La griglia senza cornice dà vita alle linee della carrozzeria di LBX, contribuendo all’aspetto forte e dinamico della vettura. Il nuovo design dei fari dona una forte impronta visiva, con le luci diurne e gli indicatori di direzione integrati in unità bi-funzionali. Con questa nuova disposizione, la caratteristica forma a L dei fari è stata modificata per essere rivolta verso l’esterno anziché verso l’interno, in modo da corrispondere all’impostazione di ciascun indicatore di direzione.

I montanti anteriori sono stati arretrati, facendo apparire l’abitacolo compatto e il cofano più lungo, con un profilo sportivo. I passaruota svasati esprimono potenza e accentuano i cerchi e i pneumatici di grandi dimensioni (18 pollici), mentre gli sbalzi corti e l’audace restringimento dell’area intorno alle portiere posteriori suggeriscono prestazioni agili e dinamiche.

Anche la parte posteriore dell’auto ha un look distintivo: la targa è stata spostata verso il paraurti, in modo che la firma Lexus sul portellone posteriore risalti maggiormente sulla superficie pulita della carrozzeria. Allo stesso modo, l’ultima evoluzione della barra luminosa a forma di L firmata Lexus ha un maggiore impatto visivo, mentre gli indicatori di direzione e le luci di retromarcia hanno una presenza discreta quando non sono illuminati.

LBX è lungo 4.190 mm, largo 1.825 mm, alto 1.545 mm e ha un passo di 2.580 mm. Il cofano ribassato, le modanature della linea di cintura a filo della carrozzeria, lo spoiler posteriore sul tetto e il design ricercato dei gruppi ottici migliorano le prestazioni aerodinamiche e contribuiscono all’efficienza, alla stabilità e alla reattività di LBX. La scelta dei colori esterni comprende tonalità vivaci e le finiture “Sonic” di Lexus. Le versioni Emotion e Cool di LBX possono avere la verniciatura bitone, combinando qualsiasi tinta con un tetto nero a contrasto.

Lexus LBX: motore

LBX è alimentato da un sistema Premium Hybrid Lexus di nuova generazione, con un motore compatto e leggero a tre cilindri da 1,5 litri. I principali componenti del sistema ibrido sono stati sottoposti a una sostanziale riprogettazione, compresi il transaxle e l’unità di controllo della potenza, per migliorare l’efficienza, ridurre le perdite, risparmiare peso e limitare le dimensioni. È presente anche una nuova batteria bipolare al nichel-metallo idruro (NiMH) a bassa resistenza ed elevata potenza, che consente di supportare ulteriormente il motore elettrico in fase di accelerazione ed estende la capacità di guida completamente elettrica dell’auto.

La potenza massima combinata del sistema ibrido è di 136 CV/ 100 kW con una coppia massima di 185 Nm. Il propulsore è stato messo a punto all’insegna del piacere di guida, sia in città che su tortuose strade di campagna, con un funzionamento esemplare e una sensazione di accelerazione lineare che è più strettamente allineata all’uso del pedale dell’acceleratore da parte del guidatore. Grazie agli aggiornamenti del sistema ibrido, la guida in EV può essere sfruttata a velocità più elevate e su distanze più lunghe, massimizzando l’efficienza di LBX.

L’autentica impostazione da SUV di LBX include l’opzione della trazione integrale E-Four di Lexus, che introduce un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore. In partenza, in curva e su superfici a bassa aderenza, il sistema ripartisce automaticamente la forza motrice verso le ruote posteriori, contribuendo a mantenere stabile il veicolo e a rassicurare il conducente.

Lexus LBX: gli interni

La qualità premium e l’attenzione ai dettagli è testimoniata da una scelta di rivestimenti e finiture dal forte appeal visivo e tattile. Oltre alla pelle semi-anilina di alta qualità, le opzioni includono un interno vegano che utilizza eco pelle e materiali green per i rivestimenti dei sedili e il volante, la leva del cambio e i rivestimenti delle portiere.

LBX presenta anche modanature interne nella finitura carbone Tsuyusami, creato utilizzando una nuova tecnica di pellicola che utilizza più strati per dare un aspetto altamente strutturato con un senso di profondità. Impreziosendo diverse parti dell’abitacolo, il design dell’illuminazione offre una gamma di 50 opzioni di colore, curate in temi che evocano diversi stati d’animo.

I comandi principali e le fonti di informazioni sono immediatamente intorno al guidatore, quindi il loro funzionamento richiede solo movimenti minimi della mano o degli occhi. Tutto ciò aiuta a mantenere il conducente concentrato sulla guida, riducendo le distrazioni.

Il nuovo display della strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici è un debutto assoluto su una Lexus. La disposizione e la forma degli indicatori e dei dati cambiano in base alla modalità di guida selezionata e possono essere personalizzati in base alle preferenze individuali. È inoltre disponibile un head-up display opzionale.

La console centrale ha una forte presenza scenica, con il grande touchscreen multimediale inclinato all’indietro in modo che si integri perfettamente con la struttura che lo ospita. L’unità ha superfici laterali imbottite e ospita due porta bicchieri e più punti di stivaggio e porte USB per il collegamento e la ricarica dei dispositivi. Il vano di carico offre un volume fino a 332 litri, spazio sufficiente per trasportare due valigie da 75 litri sotto la copertura del tendalino.

Lexus LBX: multimedia e infotainment

LBX è dotato del più recente sistema Lexus Link Connect, gestito tramite un touchscreen da 9,8 pollici. Il sistema fornisce una navigazione basata su cloud, ottimizzando la pianificazione del viaggio con informazioni in tempo reale su eventi di traffico e ritardi.

La Smartphone integration è di serie, con connessioni wireless o cablate per Apple CarPlay e un collegamento cablato per Android Auto. Un’ulteriore comodità è costituita dalla chiave digitale opzionale. Compatibile con dispositivi smartphone Apple e Android, consente ai proprietari di utilizzare il proprio smartphone per sbloccare e avviare la vettura. Non è necessario estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa, è sufficiente averlo con sè. La chiave digitale si può inoltre condividere quando altre persone devono accedere o utilizzare il veicolo.

Così come accade per i nuovi modelli Lexus, LBX offre aggiornamenti software over-the-air senza soluzione di continuità per i suoi sistemi multimediali e di sicurezza, in modo che i proprietari possano beneficiare delle ultime novità senza dover passare in assistenza.

Mark Levinson ha progettato un sistema premium opzionale per la vettura, caratterizzato da 13 altoparlanti posizionati in modo ottimale. Questi includono un subwoofer integrato nel portellone posteriore, evitando così di perdere spazio nel vano di carico.

La gamma

La gamma offre la possibilità di scegliere tra quattro “atmosfere”: Elegant e Relax che puntano su una sensazione di raffinatezza, ed Emotion e Cool che hanno un carattere più sportivo e dinamico. Ognuno è stato progettato pensando a un diverso tipo di cliente.

Le versioni Emotion e Cool si distinguono per la verniciatura bitone e i cerchi in lega da 18 pollici con finitura lavorata. Le versioni Elegant e Relax hanno una verniciatura esterna monocolore e cerchi in lega lucidi da 18 pollici.

Per quanto riguarda le specifiche degli interni, il modello Emotion è dotato di rivestimenti in eco pelle traforata con accenti rossi e cuciture a contrasto su sedili, console centrale e rivestimento delle portiere. LBX Cool, la versione maggiormente votata alla dinamicità, ha interni in Ultrasuede e pelle bicolore nero/grigio scuro con dettagli e cuciture color rame.

Mood diversi sono riservati alle atmosfere Elegant e Relax. L’eco pelle in una delicata tonalità Forest Brown o Ammonite Sand caratterizza l’LBX Elegant, per i pannelli delle portiere, la plancia e le imbottiture della console, nonché i rivestimenti dei sedili. Per la versione Relax la scelta è ricaduta sulla pelle semianilina Saddle Tan o Black, con specifiche cuciture Tatami.

Oltre alle quattro atmosfere, è disponibile un entry level che è dotato di funzionalità tecnologiche avanzate di serie e opzioni a pagamento. In particolare, questi includono i numerosi sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida inclusi nel Lexus Safety System + di ultima generazione. Il modello base e le versioni Emotion ed Elegant possono essere equipaggiate con interni vegan-friendly, senza prodotti in pelle.

Lexus Bespoke Build

Coloro che desiderano dare ad LBX un aspetto più personalizzato possono usufruire della nuova opzione Lexus Bespoke Build. L’approccio di Lexus incentrato sul cliente offre loro la libertà di personalizzare il proprio veicolo con dettagli su misura.

Il trattamento specifico consente ai clienti di cambiare il colore delle cinture di sicurezza, i ricami della tappezzeria, il colore delle cuciture e le modanature. La scelta dei materiali di lusso comprende la pelle L-anilina – una pelle prestige disponibile solo su LBX e l’ammiraglia LS all’interno della gamma Lexus – e Ultrasuede in diverse combinazioni di colori.

—–

