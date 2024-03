La Lexus RZ, primo modello completamente elettrico della casa giapponese, amplia la sua gamma introducendo una versione a trazione anteriore che offre un nuovo livello di accessibilità e prestazioni.

Lexus ha deciso di ampliare la sua offerta per il modello RZ, introducendo una nuova versione dotata di trazione anteriore, che mantiene inalterata la maestria artigianale e l’ospitalità Omotenashi che caratterizzano l’esperienza Lexus. Dal punto di vista tecnico, il passaggio alla trazione anteriore comporta l’eliminazione dell’eAxle posteriore e dell’inverter presenti nelle versioni AWD, il che si traduce in una riduzione del peso del veicolo.

Questo alleggerimento contribuisce a incrementare l’autonomia della RZ Full Electric, che raggiunge i 480 km nel ciclo combinato WLTP quando equipaggiata con cerchi da 18 pollici. Se si opta per i cerchi da 20 pollici, l’autonomia si attesta sui 419 km, superando le prestazioni delle versioni AWD che offrono rispettivamente 440 km e 395 km di autonomia.

Sotto il cofano, il motore elettrico abbinato alla batteria agli ioni di litio eroga una potenza massima di 204 CV (150 kW) e una coppia di 266 Nm disponibile fin dallo zero giri, garantendo così un’accelerazione vigorosa e reattiva. Il veicolo è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli otto secondi, dimostrando che l’efficienza energetica e le prestazioni elevate possono coesistere senza compromessi.

La Lexus RZ, con la sua nuova versione a trazione anteriore, si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un veicolo elettrico che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità e una guida piacevole. La commercializzazione dei nuovi modelli in Italia è prevista nella seconda metà del 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD