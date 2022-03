LC Coupé e LC Convertible in edizione limitata ispirate all'isola vulcanica giapponese di Hokkaido.

Lexus LC Hokkaido Edition è la nuova serie speciale della LC Coupé e LC Convertible. In Europa saranno disponibili solo 40 vetture Hokkaido Edition per tipo di carrozzeria, contraddistinte dalla perfetta fusione di un esterno straordinariamente dinamico con una raffinatezza da gran turismo. L’edizione speciale trae il suo nome e il suo spirito dall’isola di Hokkaido nel nord del Giappone. Famosa per i suoi vulcani, è anche la sede del Lexus Shibetsu proving ground.

Lexus LC Hokkaido Edition: caratteristiche

Disponibile nei colori Flare Red, Sonic Platinum, F White o Graphite, l’edizione Hokkaido sfoggia cerchi in lega da 21″ e un’esclusiva griglia e dettagli neri, fari a led e luci posteriori “afterburner-style”. Il tetto della convertibile può essere ordinato in un sorprendente tessuto rosso o nero.

Gli ingegneri Lexus hanno donato l’auto di una passione ardente, bilanciata da una raffinatezza che la rende la vettura perfetta in cui rilassarsi in un sublime viaggio su strada. Questa dualità si riflette negli interni in nero e dark rose che fanno eco alla sua storia vulcanica, con il rosso che domina il lato guidatore e un più calmo nero per la zona passeggeri.

Rinomata meta per viaggi esclusivi, con i suoi lussureggianti boschi di montagna e le sue calde terme, gli Onsen, la regione di Hokkaido si distingue anche per le sue innumerevoli strade mozzafiato, che hanno fornito l’ispirazione per le qualità dinamiche della LC.

Alimentata da un motore ibrido multistage V6 da 3,5 litri (LC 500h) o da un motore a benzina V8 da 5,0 litri ad alto numero di giri (LC 500 e LC 500 Convertible). Quest’auto incarna appieno la Lexus Driving Signature, la sua accelerazione lineare, la sua maneggevolezza e la sua frenata sono in perfetta sintonia con le intenzioni del guidatore.

Lexus LC Hokkaido Edition sarà disponibile da aprile 2022. In Italia questa edizione limitata sarà disponibile solo sulla LC Convertible.

