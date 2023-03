La nuova Lynk & Co 03 TCR ha grinta da vendere!

Dopo aver presentato il restyling della vettura stradale nel 2022, arriva ora la nuova generazione della Lynk & Co 03 TCR, che ne adotta le ultime soluzioni stilistiche facendosi ancora più grintosa.

È stata presentata da Geely Group Motorsport con carrozzeria bianca, ma sarà sicuramente usata dalla scuderia Cyan Racing che la tingerà di nuovo in azzurro ciano per darle più personalizzata. Il debutto della nuova versione, tra l’altro, arriva anche per celebrare il quinto anno del programma Touring Car Racing di Geely Motorsport.

Lynk & Co 03 TCR, nuovo design ma stesso motore

Non cambia sotto il cofano, trattandosi un restyling. Per questo, la nuova Lynk & Co 03 TCR ha ancora il motore turbo 4 cilindri due litri da 340 CV e 420 N/m di coppia, con trazione anteriore e cambio sequenziale a sei rapporti. Il peso è buono, con un totale di 1265 kg incluso il conducente.

Lato stilistico, come racconta Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Geely Group Motorsport, è un’ “attenta evoluzione del modello originale“, che si presenta quindi più d’impatto. Per esempio, all’anteriore i due “artigli” LED tipici del marchio sono più squadrati, mentre la griglia è ora più larga e arriva fino in basso formando una specie di arco e integrando i gruppi ottici principali. Dietro, i fari sono più larghi rispetto a prima e ora più connessi al centro.

Ancora, per quanto attualmente la motorizzazione sia la stessa, l’auto è stata adattata per incorporare i nuovi sistemi ibridi che saranno obbligatori e implementati da TCR nel 2024. Inoltre, la nuova Lynk & Co 03 TCR soddisfa tutti gli standard di sicurezza FIA, tra cui una nuova struttura di crash, uno sportello per uscire dal tetto e un nuovo roll bar.

Le prime Lynk & Co 03 TCR saranno consegnate a Cyan Racing per il suo programma TCR World Tour di quattro vetture, e il debutto sarà a Portimao in Portogallo alla fine di aprile. Il prezzo è pari a 148.000 €. Non è da escludere che la vedremo anche in qualche videogioco: la precedente versione della Cyan Lynk & Co 03 era disponibile anche in Forza Horizon 5, ed è probabile che quella nuova sarà usata nel prossimo Forza Motorsport e in qualche altri gioco di sim racing.

