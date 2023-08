Mal d’auto: rimedi per la cinetosi ed i consigli per non soffrire

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi o mal di mare terrestre, è un disturbo che può essere prevenuto e curato. Il mal d’auto può manifestarsi durante i viaggi in automobile, treno, nave o aereo. Si verifica quando il nostro sistema vestibolare, responsabile dell’equilibrio e della percezione del movimento, entra in conflitto con le informazioni visive e sensoriali che riceviamo durante il viaggio.

Per prevenire il mal d’auto, esistono diversi rimedi che possono aiutare a ridurre i sintomi o addirittura prevenirli del tutto. Vediamo quali sono in questo articolo

Cos’è il mal d’auto o cinetosi

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi, è un disturbo comune che si manifesta quando una persona sperimenta sintomi spiacevoli durante il viaggio in un veicolo in movimento. Questo fenomeno è causato dalla discrepanza tra le informazioni sensoriali inviate al cervello dai diversi sistemi sensoriali coinvolti nel mantenimento dell’equilibrio e della posizione del corpo.

Durante il movimento, il sistema vestibolare dell’orecchio interno, responsabile dell’equilibrio, invia segnali al cervello che indicano il movimento dell’individuo. Allo stesso tempo, il sistema visivo invia informazioni relative all’ambiente circostante. Quando queste due fonti di informazioni non corrispondono, si può verificare il mal d’auto.

Ad alcune persone basta guardare fuori dal finestrino dell’auto in movimento per sentirsi male, mentre altre possono tollerare lunghi viaggi senza alcun problema. Tra i fattori scatenanti ci sono la paura dell’altezza, l’ansia, la stanchezza, il consumo di alcolici o di cibi pesanti prima del viaggio e l’odore di benzina o di altri combustibili.

I sintomi della cinetosi

I primi sintomi del mal d’auto si manifestano con crescenti sbadigli e un’eccessiva sudorazione. In generale, la cinetosi può manifestarsi con diversi sintomi, tra cui nausea, vomito, sudorazione, vertigini, mal di testa e pallore. In alcuni casi, i sintomi possono essere così gravi da impedire di svolgere attività normali come leggere o guardare un film durante il viaggio.

Una curiosità: i neonati sono immuni dalla cinetosi in quanto questo malessere si percepisce solo nel momento in cui si acquista la capacità di camminare, mentre anche gli animali ne sono afflitti e, come osservato dai marinai, addirittura i pesci rossi possono soffrirne.

Mal d’auto e cinetosi: i rimedi più efficaci

Come far passare la nausea una volta che il mal d’auto ha colpito grandi o piccini? Vediamo quali sono i rimedi ed i consigli per risolvere questa antipatica situazione ed evitare che il viaggio diventi qualcosa di spiacevole.

Tra i rimedi contro la nausea è possibile usare dei farmaci per cinetosi noti come Plasil, Xamamina o Travelgum. Da qualche anno sono in vendita anche i cerotti per mal d’auto, ma anche i braccialetti contro il mal d’auto. Uno dei rimedi naturali per il mal d’auto è ovviamente agire sullo stile di guida. Adottare uno stile di guida il più possibile uniforme, evitando brusche frenate, accelerazioni improvvise e le buche. Ricordiamo inoltre che la maggiore visibilità offerta dal sedile anteriore limita la sensazione di malessere e per questo motivo dovrebbe essere sempre occupato da chi soffre di chinetosi. Guardare la strada può aiutare il cervello ad interpretare questi stimoli, ma, soprattutto, può indurre un meccanismo inconscio con il quale si è portati, ad esempio in corrispondenza di una curva, a preparare il corpo alla sollecitazione esterna in modo da diminuire il movimento della testa e, di conseguenza, dell’apparato vestibolare. Evitare di utilizzare durante il viaggio gli smartphone e i tablet e distrarre le persone che avvertono il malessere cercando di far mantenere una posizione il più eretta possibile, magari utilizzando un cuscino di supporto. Attivare il climatizzatore per assicurare sempre un ottimo ricircolo di aria fresca all’interno dell’abitacolo. Evitare in viaggio le bibite gassate.

Le cause del mal d’auto e della cinetosi

Il mal d’auto è provocato da un’eccessiva stimolazione dell’apparato vestibolare, l’organo responsabile dell’equilibrio localizzato all’interno dell’orecchio e si manifesta quando nel cervello avviene un contrasto tra le informazioni relative al movimento che derivano dalla vista e quelle di stasi che provengono dagli organi sensoriali del resto del corpo, in particolare dalle articolazioni.

Quando le sollecitazioni di queste delicate strutture sono troppo rapide o eccessive ecco che compaiono i sintomi della cinetosi, una sensazione di malessere generale e spossatezza, caratterizzato da pallore in viso e stomaco “pesante”, a cui seguono un aumento di sudorazione e salivazione, un respiro più frequente, senso di vertigini, nausea e vomito.

Secondo un recente studio il mal d’auto affligge ben i due terzi dei cittadini europei, soprattutto tra i passeggeri. A soffrirne in maniera maggiore sono bambini ed adolescenti per i quali il malessere è aggravato dal fatto di sedersi sui sedili posteriori e dal reclinare la testa per giocare ai videogame o guardare un video. I dispositivi elettronici, come smartphone, tablet influiscono sulla percezione il movimento e possono addirittura favorire l’insorgere della cinetosi.

Perché è importante prevenire la cinetosi

Il mal d’auto può rovinare un viaggio piacevole e creare molta scomodità, ma ci sono diversi rimedi che possono aiutare a prevenirlo o a mitigarne gli effetti. Dalla scelta del posto in auto alla giusta alimentazione, passando per l’utilizzo di farmaci e l’adattamento del proprio stile di guida, esistono molte strategie che possono essere utilizzate per ridurre o eliminare i sintomi del mal d’auto.

È importante sperimentare diversi metodi per trovare quello più efficace per sé e per la propria famiglia, in modo da rendere i viaggi in auto un’esperienza confortevole e piacevole per tutti i passeggeri. Con un po’ di attenzione e preparazione, si può superare il mal d’auto e godersi al massimo il proprio viaggio su quattro ruote.

Ci salveremo grazie alla guida autonoma?

Cosa accadrà quando la guida autonoma creerà nuovi ruoli all’interno delle vetture per tutti noi, comodamente seduti sulle nuove auto tecnologiche, più sofà con le ruote che mezzi da domare e guidare, soffriremo tutti di chinetosi con i nostri occhi perennemente incollati sugli schermi di un tablet completamente avulsi da quello che accade fuori l’abitacolo? Vedremo…

